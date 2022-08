Netflix wprowadzi tańszy abonament z reklamami jeszcze w tym roku

fot. Studio R3 / / Shutterstock

Tańszy abonament na Netfliksie z reklamami ma pojawić się w USA jeszcze w tym roku – informuje Bloomberg. Ma on kosztować od 7 do 9 dolarów. Oszacowaliśmy, ile taka usługa kosztowałaby w Polsce.

Długo zapowiadany pakiet Netfliksa skierowany do klientów, którym nie przeszkadzają reklamy, niedługo będzie miał swoją premierę. Jak informuje redakcja Bloomberga, tańsza wersja abonamentu ma pojawić się w USA i na pięciu innych rynkach w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Reklamy w tym pakiecie mają pojawiać się jedynie przy oryginalnych produkcjach Netfliksa. Średnio ma wyświetlać się do czterech minut treści sponsorowanych na godzinę oglądania. Dla porównania dziennikarze Bloomberga wskazują, że w przypadku telewizji kablowych w USA średnio przypada od 10 do 20 minut reklam na godzinę oglądania.

Taki abonament będzie kosztował od 7 do 9 dolarów, czyli będzie tańszy o połowę od najpopularniejszego abonamentu w USA, którego cena wynosi 15,49 dolarów. W Polsce odpowiednikiem tego pakietu jest wersja Standard, która umożliwia oglądanie treści serwisu w jakości HD na maksymalnie dwóch urządzeniach i kosztuje 43 zł.

Wersja Premium, która daje możliwość oglądania filmów i seriali w jakości Ultra HD i do czterech urządzeń na raz, w Stanach kosztuje 19,99 dolarów, natomiast w Polsce 60 zł. Podobnie jest z pakietem Basic, który najprawdopodobniej zostanie zastąpiony abonamentem z reklamami - w USA 9,99 dolarów, natomiast na naszym rynku kosztuje on 29 zł.

Stąd można przypuszczać, że jeżeli w Polsce nie dojdzie do podniesienia cen za usługi Netfliksa, proporcja nowego pakietu zostanie zachowana, czyli będzie on kosztował blisko trzy razy więcej. Oznaczałoby to, że klienci, którym nie będą przeszkadzać reklamy, mogliby oglądać treści na platformie w przybliżeniu za ok. 21-27 zł.

AB