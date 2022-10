Netflix wprowadza reklamy. Nowy pakiet będzie tańszy

fot. Tama2u / / Shutterstock

Netflix od 3 listopada wprowadza tańszy pakiet subskrypcji. Nowa opcja będzie zawierać 15- i 30-sekundowe reklamy trwające kilka minut. Spoty będą wyświetlane przed i w trakcie oglądania materiałów.

Decyzja w końcu zapadła. Fraza "Netflix z reklamami" była odmieniania w ostatnich miesiącach przez wszystkie przypadki. Od 3 listopada serwis zaoferuje nową opcję subskrypcji. Będzie to tańsza wersja pakietu o nazwie "Podstawowy z reklamami" dostępna za 6,99 dolarów miesięcznie (ok. 34,40 zł) w USA. Widzowie w Niemczech będą mogli skorzystać z tej oferty za 4,99 euro (ok. 24 zł).

W ramach nowego pakietu użytkownicy otrzymają dostęp do filmów, seriali oraz innych materiałów, w których pojawią się reklamy. Ich emisja będzie trwać od 4 do 5 minut reklam na godzinę. Spoty będą pokazywane przed materiałem oraz w jego trakcie. Netflix zapowiedział również, że widzowie, którzy wykupią najtańszy plan, nie będą mogli ściągać filmów i seriali na urządzenia mobilne.

Początkowo nowy pakiet Netfliksa z reklamami będzie dostępny w 12 krajach na świecie. Z tańszej opcji subskrypcji od 3 listopada będą mogli skorzystać mieszkańcy:

Stanów Zjednoczonych,

Australii,

Brazylii,

Kanady,

Francji,

Niemiec,

Włochy,

Japonii,

Korei Południowej,

Meksyku,

Hiszpanii,

Wielkiej Brytanii.

"Wierzymy, że dzięki temu rozwiązaniu będziemy w stanie zapewnić odpowiedni abonament i cenę dla każdego fana Netfliksa. Najważniejsze dla nas jest to, aby dać konsumentom wybór. Chcemy, żeby mogli dowiedzieć się, jaka oferta jest dla nich najlepsza. To może oznaczać, że niektórzy z naszych obecnych użytkowników zrezygnują z planów bez reklam" - skomentował Greg Peters, dyrektor operacyjny serwisu.

DF