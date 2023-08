Netflix w Canal+, UPC, Vectrze czy Orange? Klienci mają problem

Netflix ok. 30 zł, Disney+ (dla dzieci albo Marvela) to kolejne 30 zł, a i Canal+ też się przyda - następne 30 zł za miesiąc. To już blisko 100 zł miesięcznie za dostęp do materiałów w trzech serwisach vod. Ile kosztują pakiety na platformach streamingowych i jakie są obecnie promocje? Przyjrzeliśmy się cenom ośmiu największych graczy na polskim rynku.