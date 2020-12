Netflix usuwa popularne filmy i seriale. To ponad 100 tytułów

Nent Group chce wejść do Polski. Nabyło prawa do Bundesligi

Skandynawska Nent Group chce wprowadzić swoją platformę streamingową Viaplay na dziesięć rynków do końca 2023 r., w tym do Polski, Estonii, Litwy, Łotwy i Stanów Zjednoczonych w 2021 r. - podała grupa w komunikacie prasowym. Do końca 2025 r. grupa chce zwiększyć bazę subskrybentów do ok. 10,5 milionów.