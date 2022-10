Netflix przerywa złą passę. Zaskakująco duży wzrost liczby abonentów

Ulma szacuje zysk netto za pierwsze trzy kwartały '22 na 5,9 mln zł, spadek o 63,3 proc. rdr

Ulma Construccion Polska szacuje skonsolidowany zysk netto za pierwsze trzy kwartały 2022 roku na 5,9 mln zł, co oznacza spadek o 63,3 proc. rok do roku - podała spółka. Przychody wzrosły o 3,7 proc. do 149,9 mln zł.