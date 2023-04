Netflix pozwany za to, że Kleopatrę gra czarnoskóra aktorka. "To promuje afrocentryzm"

Liczba miliarderów na świecie spada. Wyjątek stanowi Rosja Miliarderów ubywa na świecie i stają się oni ubożsi. Wyjątkiem jest Rosja, w której nie dość, że się bogacą, to jeszcze ich przybywa. "Forbes" policzył, że w ciągu roku wojny na Ukrainie liczba rosyjskich miliarderów wzrosła z 88 do 110, a ich majątek z 353 do 505 mld dolarów.