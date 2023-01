Netflix zatrudni... personel pokładowy do swojej floty. Można zarobić niemałe pieniądze

W zeszłym roku w obliczu spadku liczby abonentów Netflix wstrzymał zatrudnienie, a nawet ciął miejsca pracy. Teraz jednak pojawiło się dość nietypowe ogłoszenie - platforma streamingowa zatrudni personel pokładowy do swoich prywatnych odrzutowców. Mogą oni zarobić nawet 385 tys. dolarów rocznie.

fot. Marti Bug Catcher / / Shutterstock

Zgodnie z treścią ogłoszenia Netflix twierdzi, że szuka kandydatów niezależnych, dyskretnych oraz posiadających wyróżniające ich umiejętności obsługi klienta. "Pensja dla stewardów lub stewardes wynosi od 60 tys. do 385 tys. dolarów i takie zarobki oferujemy w oparciu o umowę (w przeciwieństwie do pensji podstawowej i premii uznaniowej), co jest zgodne z naszą filozofią wynagrodzeń" - kusi personel pokładowy spółka. Dokładne wynagrodzenie zostanie określone na podstawie doświadczenia i umiejętności zatrudnionego.

Praca w dziale lotniczym Netfliksa z bazą w San Jose w Kalifornii wymaga podróży po Stanach Zjednoczonych i nie tylko. "Flota prywatnych odrzutowców zapewnia bezpieczny i poufny transport lotniczy, pomagając Netflixkswi w docieraniu do dalekich zakątków świata, by móc nieść radość na całym świecie" - określono w ogłoszeniu.

Do obowiązków asystenta "Super Midsize Jet" będzie należeć m.in. kontrola wyposażenia awaryjnego w kokpicie, kabinie i galerii przed startem czy przenoszenie przedmiotów o masie do 14 kg podczas załadunku i rozładunku samolotu.

Z danych Biura Statystyki Pracy wynika, że średnia pensja osób z obsługi pokładowej wynosi ponad 62 tys. dolarów rocznie. Skąd więc górna granica niemal 6-krotnie wyższa? Netflix nie chciał komentować szczegółów obliczania wynagrodzenia - podaje BBC News.

W czwartek spółka ma ogłosić wyniki finansowe za ostatni kwartał 2022 roku. Przypomnijmy, że w trzecim kwartale platforma pochwaliła się przyrostem liczby abonentów o 2,4 mln gospodarstw domowych, odwracając tym samym tendencję spadkową, która towarzyszyła jej od początku zeszłego roku. Najwyraźniej hitowe seriale takie jak "Stranger Things" czy "Potwór: historia Jeffreya Dahmera" pomogły z powrotem przyciągnąć widzów do serwisu, ale czy pozostaną?

W zeszłym roku Netflix zamknął otwarte do tej pory rekrutacje i zwolnił część pracowników, ponieważ zmagał się ze spowolnieniem wzrostu i rosnącą konkurencją. Zapobiec temu miał m.in. program zwalczania współdzielenia kont czy przesyłania strumieniowego z reklamami.