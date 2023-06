Netflix po raz pierwszy przegrywa. I to z bezpłatnym serwisem

W maju po raz pierwszy spadł udział Netfliksa w rynku. Na czoło wysunął się natomiast bezpłatny YouTube - wynika z najnowszego raportu The Gauge. To jaskółka zmian na rynku streamingu po wprowadzeniu przez giganta ograniczeń we współdzieleniu kont?



Z raportu The Gauge firmy Nielsen wynika, że w maju tego roku YouTube osiągnął rekordowy udział w mediach streamingowych w Polsce. 1,7 proc. w porównaniu do drugiego na liście Netliksa z 1,6 proc. robi wrażenie.

Coming in HOT 🔥: Streaming grabs 36.4% share of TV in May, with @Roku becoming the third free ad-supported service accounting for over 1% of TV usage. Find out more in the latest edition of The Gauge report: https://t.co/CM5rM1Jt4P pic.twitter.com/BnDMWmiCUI