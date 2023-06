Podróżujesz? To koniec oglądania Netflixa. Nie dostaniesz kodów

Netflix w swojej walce ze współdzieleniem kont staje się podejrzliwy jak szpieg z Krainy Deszczowców. Zapewniał, że właściciele konta będą mogli spokojnie podróżować i oglądać co chcą, gdzie chcą. Użytkownicy rzucili w internet "sprawdzam" i okazało się, że zapewnienia platformy mijają się z prawdą. Kody podróżnicze mają limity. Karramba.

fot. Iljanaresvara Studio / / Shutterstock

Już około miesiąca polski Netflix walczy ze współdzieleniem konta. Polscy użytkownicy wcześniej otrzymali informację o dodatkowej opłacie za współdzielenie konta. Później musieli weryfikować urządzenia znajdujące się w "gospodarstwie domowym". Platforma przeszła do czynów i zaczęła blokować dostęp użytkownikom, którzy logowali się za pomocą hasła, ale przez inną sieć Wi-Fi. Oczywiście, od razu w znalazły się sposoby, by obejść netflixowe zabezpieczenia.

O tym, że podobne rozwiązanie może skutkować masową wściekłością użytkowników i ich odpływowi alarmowali m.in. współzałożyciel platformy Ted Sarandos. Netflix jednak zapewniał, że np. osoby często podróżujące będą bez problemu logować się na innych urządzeniach niż zaufane, tj. TV w hotelu czy firmowym laptopie, będzie wymagało wprowadzenia kodu weryfikacyjnego, który umożliwi korzystanie z platformy na siedem dni. No i rzeczywistość rozminęła się z zapewnieniami.

By skorzystać z opcji "Podróż z Netflixem" kod weryfikacyjny, co prawda odblokowuje nam dostęp do Netflixa, ale skontroluje - zupełnie jak Big Brother - długość urlopu. W zależności od kraju to tydzień lub dwa. Po tym terminie ponownie poprosi o przesłanie kodu weryfikacyjnego.

Zgodnie z doniesieniami Benchmark.pl po miesiącu w innym miejscu platforma poinformuje nas wprost:

Bezpieczny kredyt 2% - najważniejsze fakty Na czym polega? Kto może skorzystać? Ile kredytu można dostać? Co z wkładem własnym? Czy dopłaty można stracić? Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

"Wyczerpano wszystkie kody tymczasowe. Możesz spróbować ponownie później."

Co za tym idzie, "wyrzuca" nasz urlopowy telewizor z listy urządzeń zaufanych. Slowem - urlop dłuższy niż miesiąc nie wchodzi zdaniem Netflixa w grę.

Można tę opcję odblokować, ale dopiero po kontakcie z pomocą techniczną platformy.

***

Popkultura i pieniądze w Bankier.pl, czyli seria o finansach "ostatnich stron gazet". Fakty i plotki pod polewą z tajemnic Poliszynela. Zaglądamy do portfeli sławnych i bogatych, za kulisy głośnych tytułów, pod opakowania najgorętszych produktów. Jakie kwoty stoją za hitami HBO i Netfliksa? Jak Windsorowie monetyzują brytyjskość? Ile kosztuje nocleg w najbardziej nawiedzonym zamku? Czy warto inwestować w Lego? By odpowiedzieć na te i inne pytania, nie zawahamy się zajrzeć nawet na Reddita.