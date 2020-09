Netflix może podrożeć. Ile zapłacimy za pakiety?

fot. sitthiphong /

Korzystanie z Netfliksa może być wkrótce droższe. Na polskim rynku podwyżka ma wynieść od 4 do 8 zł za poszczególne pakiety – informuje serwis Spidersweb.pl.

Stanie się tak pod warunkiem podwyżki opłat o 1-2 dol. dla amerykańskich klientów platformy. O takiej możliwości poinformował analityk giełdowy Alex Giaimo, który swoje przypuszczenia wysnuł na podstawie kwartalnych wyników Netfliksa.

Według przewidywań Giaimo włodarze najpopularniejszej platformy streamingowej na świecie mieliby podnieść opłaty za poszczególne pakiety o wspomniane już 1-2 dol. Jeśli podwyżka w Stanach Zjednoczonych znalazłaby przełożenie na polski rynek, moglibyśmy spodziewać się wzrostu opłat od 4 do 8 zł.

Podwyżka w Ameryce Północnej i Europie miałaby przynieść Netfliksowi dodatkowe 500 mln dol. w ciągu roku. Jeśli taki sam manewr zostałby zastosowany również na Bliskim Wschodzie i w Afryce, roczne przychody Netfliksa wzrosłyby łącznie o 700 mln dol.

Obecnie korzystanie z Netfliksa kosztuje w Polsce: 34 zł (pakiet podstawowy), 43 zł (pakiet standard) i 52 zł (pakiet premium). Gdyby podwyżka doszła do skutku, opłaty wyniosłyby od 42 do 60 zł.

Od wybuchu pandemii koronawirusa platformie z czerwonym „N” w logo przybyło 26 mln klientów. Obecnie dostęp do niej ma ok. 193 mln osób. Użytkowników Netfliksa jest jednak z pewnością więcej, ponieważ dostęp do konta można dzielić ze znajomymi.

MKZ