Netflix mówi sprawdzam. Każe dopłacić za współdzielenie konta. Znamy dokładną datę

Zgrzybiałe zombie, desperaci i wojsko kontra preppers. Najnowszy odcinek "The Last of Us"

Ocieplenie klimatu, ewolucja grzybów z rodziny Cordycepsów i bach, mamy gotową mieszankę na zombie-apokalipsę, w której tym razem ludzkość chce przeżyć. Nie trzeba jednak wymyślić fantastycznych scenariuszy, by konieczność nagłej ucieczki z domu stała się realna. Co noc kilkanaście rodzin w Polsce musi nagle opuścić dom, np. w wyniku pożaru. Ile trzeba wydać, żeby być gotowym na ewakuację?