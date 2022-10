Netflix idzie na starcie z brytyjską rodziną królewską

fot. Toby Melville/ sitthiphong / / Reuters/ Shutterstock

Wielkimi krokami zbliża się premiera kolejnego sezonu hitu Netfliksa "The Crown". Wzbudza on niemałe emocje ze względu na fakt, że pokaże intymny związek zmarłego księcia Filipa z bliską przyjaciółką rodziny królewskiej Penny Knatchbull. To wszystko w cieniu kłótni z księciem Harrym i Meghan Markle o "reality-dokument" o ich miłości.

Już na początku listopada platforma streamingowa przeniesie nas w czasie dzięki serialowi "The Crown". Poprzedni sezon zakończył się na faktycznym rozpadzie związku księcia Karola (obecnego króla) i Diany Spencer.

Jak informuje "The Sun", kolejny sezon również doda pikanterii brytyjskiej rodzinie królewskiej. Tym razem zostanie pokazany domniemany romans zmarłego księcia Edynburga z młodszą o 30 lat hrabiną Mountbatten. Na pokazanych przez amerykańskiego giganta zdjęciach widać m.in., jak trzymają się za ręce. W jednym z odcinków Filip (grany przez Jonathana Pryce'a) ma uczyć Penny (graną przez Nataschę McElhone) jazdy powozem. Mówi jej też, że jego małżeństwo ma swoje problemy. Już poprzednie sezony sugerowały jego niewierność małżeńską.

Przeczytaj także Nie tylko służba. Karol III zwalnia członków rodziny

Były sekretarz królowej Dickie Arbiter krótko skomentował fabułę: "To okrutne bzdury". Inni eksperci zwracają uwagę, że okrutne i niesmaczne jest pokazywanie związku małżonka królowej tak szybko po śmierci samej monarchini. - Prawda jest taka, że Penny była długoletnią przyjaciółką całej rodziny. Netflix nie interesuje się ludzkimi uczuciami - dodają. Była ona obecna na ostatnich pogrzebach w rodzinie królewskiej (księcia Filipa i królowej Elżbiety II).

Już od kilku tygodni i brytyjska, i amerykańska prasa donosi, że para książęca Sussex chce panicznie zmienić paradokument o "swojej miłości" (przez krytyków nazywanych "reality show" w rodzaju "Z kamerą u Kardashianów"). Od jego treści bowiem ma zależeć m.in. nadanie tytułów księcia i księżniczki ich dziecom: Archiemu i Lilibet. Jednak platforma streamingowa domaga się "swojej porcji mięsa" - w końcu zapłacili za nią najprawdopodobniej między 100 a 150 milionów dolarów. Gigant nie może więc sobie pozwolić, by produkcja, która jest na finiszu, gdyż para książęca dostarczyła cały materiał, a showrunnerzy mieli się obecnie skupić na montażu, wylądowała na półce. "To ich historia, która pochodzi z ich własnych ust" - mówią informatorzy, więc dlaczego producenci mieliby pozwolić im na znaczące zmiany.

E-book Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

aw