Polak potrafi, czyli jak obejść blokadę Netfliksa na współdzielenie konta

UWAGA SPOILERY "Mała syrenka" we włosach za 150 tys. dolarów. Jest niby różnorodnie, ale czy była nam potrzebna kolejna wersja? Same włosy Arielki kosztowały 150 tys. dolarów. Nic więc dziwnego, że budżet filmu spuchł do 250 mln dolarów. Finansowe fikołki to nie jedyne "szoki i niedowierzania", jakie czekają widzów. Film zbiera kiepskie recenzje, tak że Disney musi mocno ściskać kciuki, by spróbować na nim zarobić.