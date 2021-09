Netflix z loterią dla grzeszników

Wszyscy fani „Lucyfera” z niecierpliwością czekają na to, co przyniesie finałowy sezon serialu. Z tej okazji Netflix przygotował dla nich specjalną loterię.

Premiera finałowego sezonu „Lucyfera” rusza 10 września na popularnej platformie streamingowej. Dla spragnionych przygód upadłego anioła Netflix przygotował specjalną zabawę. To loteria, dzięki której fani w USA mogą bezkarnie „pogrzeszyć”. Na Instagramie i Twitterze serialu należy wpisywać „ulubione” grzechy z listy siedmiu grzechów głównych: obżarstwa, dumy, pożądliwości, gniewu, chciwości, zazdrości i lenistwa, a do zgłoszenia należy dodać hashtag #sweepstakes.

it pays to be bad 😈 tag @LuciferNetflix + say ur fave sin: #pride, #greed, #lust, #envy, #gluttony, #wrath or #sloth w/ #sweepstakes for a chance to win



💸 no purchase necessary

🗓️ open 9/6/21 – 9/17/21

🇺🇸 US residents 18+

📜 official rules: https://t.co/7GYNz3xMQX pic.twitter.com/diUKIzON56