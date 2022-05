Majówka przed srebrnym ekranem. Nowości i skasowane hity

/ Materiały dla mediów

Najnowszy "Bond" i kilka ciekawych seriali - majówka na platformach streamingowych zapowiada się owocnie, choć niektóre hity każą na siebie czekać do końca miesiąca.

Pogoda na majówkę będzie bardziej zachęcała do spędzania czasu na dworze. Po grillowaniu, szaleństwach na rowerach czy spotkaniach z przyjaciółmi wieczorem z miłą chęcią można będzie się przyjrzeć nowościom filmowym i serialowym, które pojawią się na popularnych serwisach.

Netflix bardziej kosi, niż dodaje

Już końcówka kwietnia na Netfliksie okazała się dość ciekawa. 28 kwietnia na serwisie pojawiła się japońska anime "Bubble". Na Tokio spada cała... lawina baniek, odcinając stolicę od reszty świata. Co więcej, w mieście przestają działać "normalne" prawa fizyki, tj. grawitacji. To z kolei spowodowało, że Tokio stało się nową mekką parkourowców. To jednak dopiero początek.

Równie ciekawie zapowiada się "Obława w Silverton", która jest inspirowana akcją Free Mandela z 1980 roku, w ramach której protestujący domagali się uwolnienia z więzienia Nelsona Mandeli przez południowoafrykański rząd apartheidu. W filmie trzech młodych aktywistów walczących o wolność... napada na bank i bierze zakładników.

"Rumspringa" to kolejna premiera opowiadająca tym razem o "rytuale przejścia" Amiszów, którzy w wielki 16 lat mogą opuścić społeczność i poznać "życie poza". Później mają zdecydować, w jaki sposób chcą spędzić resztę dni. W filmie główny bohater udaje się do Berlina.

Druga część sezonu 4 "Ozark", finałowe odcinki 7 sezonu "Grace i Frankie zadowolą fanów seriali. Na kolejną partię przygód nastolatków ze "Stranger Things" przyjdzie nam poczekać do końca miesiąca.

Niestety, majówka przynosi także i złe wieści dla subskrybentów Netfliksa. Wraz ze spadkiem widzów i przychodów, serwis szuka oszczędności, tnąc niektóre produkcje. I tak nie doczekamy się: 3 sezonu "Raising Dion". Anulowano także "Fast and Loose" (tutaj zapewne wpływ miało także słynne oskarowe uderzenie Willa Smitha), "Bright 2", "Gnata" i 2 sezon "Archiwum 81".

HBO Max kusi klasykami

"Nie czas umierać" - ta najnowsza część "Bonda" i ostatnia z Danielem Craigiem stanie się produktem streamingowym HBO na majówkę. To przyjemna część przygód agenta Jej Królewskiej Mości przepełniona angielskim humorem, wybuchami i ciekawymi gadżetami. Że o samochodach nie wspomnę. To jednak nie wszystko. "Lada dzień" jest filmem o realiach życia na emigracji: lato zostaje tam gwałtownie przerwane informacją o tym, że rodzinie nie przyznano azylu w Finlandii. Serwis wraca także do klasyków, a więc "Chłopca w pasiastej piżamie", opowieści o niezwykłej przyjaźni dwóch chłopców oddzielonych od siebie drutem kolczastym otaczającym obóz koncentracyjny.

W przypadku seriali fani będą mogli rzucić okiem na "Miasto jest nasze". To miniserial na podstawie książki J. Fentona, reportera gazety Baltimore Sun. Rozpracowuje on okoliczności powstania i upadku specjalnej jednostki policji Gun Trace Task Force. O co pójdzie? Oczywiście o duże pieniądze.

Amazon Prime zaprasza do 2 sezonów hitu

"Undone", czyli "Poplątana", to serial animowany dla dorosłych. Główna bohaterka po wypadku samochodowym odkrywa, że potrafi "bawić się" czasem. Swoje nowe umiejętności wykorzystuje, by dotrzeć do prawdy o śmierci ojca. To dość wieloznaczny serial i każdy może interpretować go po swojemu (lub wykorzystać majówkę na spory z innymi fanami serialu).

