Nestle nie wycofa się z Rosji. "Płacenie tam podatków oznacza mordowanie dzieci"

Firma Nestle nie zamierza na razie wycofywać się z rosyjskiego rynku - poinformował w czwartek na Twitterze premier Ukrainy Denys Szmyhal po rozmowie z prezesem przedsiębiorstwa. I napisał też, że "płacenie podatków w państwie terrorystycznym oznacza mordowanie bezbronnych matek i dzieci".

"Rozmawiałem z prezesem Nestle Markiem Schneiderem o skutkach pozostania na rosyjskim rynku. Niestety, (prezes) nie okazał żadnego zrozumienia dla problemu. Płacenie podatków w państwie terrorystycznym oznacza mordowanie bezbronnych matek i dzieci" - przestrzegł Szmyhal.

Ukraiński premier wyraził także nadzieję, że Nestle niedługo zmieni zdanie.

Talked to @Nestle CEO Mr. Mark Schneider about the side effect of staying in Russian market. Unfortunately, he shows no understanding. Paying taxes to the budget of a terrorist country means killing defenseless children&mothers. Hope that Nestle will change its mind soon.