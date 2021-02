Nest Bank ostrzega klientów przed vishingiem. Uwaga na telefony od „pracowników” banku

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Nest Bank informuje na swojej stronie o atakach przestępców, którzy podszywając się pod pracowników banku, próbują wyłudzić od klientów wrażliwe dane. Ich pozyskanie może poskutkować przejęciem dostępu do środków zgromadzonych na rachunkach klienta.

Przestępcy posługują się atakiem typu vishing. Oszustwo zaczyna się od rozmowy telefonicznej z klientem, w której trakcie osoba przedstawiająca się jako pracownik banku informuje go o rzekomych problemach z prowadzonym w banku rachunkiem. Po otrzymaniu takiej wiadomości klient jest przekonywany do zainstalowania polecanego przez oszusta oprogramowania np. TeamViewer, QuickSupport, AnyDesk.

- Te aplikacje pozwolą oszustom na zdalny dostęp do Twojego urządzenia. W ten sposób przestępcy przejmują kontrolę nad Twoim komputerem/telefonem i przechwytują wrażliwe dane dzięki, którym będą mogli ukraść Twoje pieniądze – bank przestrzega w komunikacie na stronie logowania.

Dane, które mogą paść łupem oszustów, to np. kody SMS, login i hasło do logowania do bankowości internetowej lub mobilnej banku czy dane karty płatniczej. Od tego już o krok od utraty dostępu do swoich produktów bankowych i środków.

Nest Bank przypomina, że w takich sytuacjach należy pamiętać, że pracownik banku nigdy nie prosi przez telefon o podanie haseł dostępu do żadnego serwisu, nie prosi o podanie pełnych danych kart płatniczych oraz nie namawia do instalowania oprogramowania w celu przejęcia zdalnej kontroli nad kontem klienta.

W przypadku braku pewności co do tożsamości podającej się za pracownika banku osoby warto sprawdzić, czy osoba o danym imieniu i nazwisku rzeczywiście pracuje w Nest Banku. W tym celu należy poinformować rozmówcę o swoich wątpliwościach i skontaktować się z infolinią banku.

MDe