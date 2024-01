Neonet zamyka sklepy. Pracowników czekają zwolnienia grupowe

Praca w IT wciąż atrakcyjna, choć nie tak intratna. Pracownicy szukają dodatkowych źródeł przychodów Pracownicy branży IT pozytywnie oceniają swoją sytuację zawodową, ale szukają dodatkowych źródeł przychodów – wynika z raportu zrealizowanego na zlecenie All IT Club. Nawet o 20 proc. więcej mogą zarobić specjaliści zajmujący się sztuczną inteligencją.