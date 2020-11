Nent Group chce wejść do Polski. Nabyło prawa do Bundesligi

ingimage.com

Skandynawska Nent Group chce wprowadzić swoją platformę streamingową Viaplay na dziesięć rynków do końca 2023 r., w tym do Polski, Estonii, Litwy, Łotwy i Stanów Zjednoczonych w 2021 r. - podała grupa w komunikacie prasowym. Do końca 2025 r. grupa chce zwiększyć bazę subskrybentów do ok. 10,5 milionów.

Jak podano, Nent Group chce zwiększyć bazę subskrybentów podwajając liczbę płatnych subskrybcji w krajach skandynawskich do ok. 6 milionów i osiągając ok. 4,5 mliliona subskrybentów na pozostałych rynkach.

Platforma streamingowa ma zostać uruchomiona w marcu 2021 r. w Estonii, na Litwie i Łotwie. Następnie - w sierpniu 2021 r. - zostanie uruchomiona w Polsce. Będzie oferować treści skandynawskie, lokalne i międzynarodowe, jak również sport na żywo, m.in. mecze Bundesligi.

Nent Group poinformowało, że nabyło ekskluzywne prawa do pokazywania meczy niemieckiej Bundesligi i Bundesligi 2 w Polsce na okres czterech lat, do sezonu 2024-25 włącznie.

W komunikacie podano, że 25 proc. polskich gospodarstw domowych subskrybuje obecnie usługi przesyłania strumieniowego, a spodziewane jest, że odsetek ten wzrośnie do ponad 40 proc. w 2025 r.

W związku z rozwojem grupy oczekiwany jest 18-20 proc. roczny wzrost organicznej sprzedaży w latach 2020-25.

Grupa rozważa sfinansowanie ekspansji poprzez podwyższenie kapitału, które również miałoby na celu zwiększenie płynności akcji.

"Viaplay to udowodniona historia skandynawskiego sukcesu, a teraz jesteśmy gotowi na rozwój międzynarodowy, by stać się europejskim czempionem streamingu. Mamy jedną z najbardziej elastycznych i skalowalnych platform technologicznych na świecie (...). Podpisaliśmy już umowy dotyczące praw do kluczowych treści na naszych rynkach docelowych i prowadzimy rozmowy z dystrybutorami na temat ekscytujących nowych partnerstw, aby zapewnić dostępność platformy Viaplay wszędzie" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Anders Jensen.

Nent Group jest notowane na szwedzkiej giełdzie. Świadczy usługi przesyłania strumieniowego, ma kanały telewizyjne, radiowe oraz firmy produkcyjne. (PAP Biznes)

