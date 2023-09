Santander BP podał, jak obniżki stóp wpłyną na wynik z tytułu odsetek

Portfel zleceń Erbudu na koniec czerwca '23 miał wartość ok. 2,4 mld zł Wartość portfela zleceń zewnętrznych grupy Erbud, nie licząc kontraktów własnych o wartości ok. 1 mld zł w Onde, wyniosła na koniec czerwca 2023 r. ok. 2,4 mld zł, czyli była o ok. 120 mln niższa niż na początku 2023 r. - podał Erbud w komunikacie.