Nazwy ulic w Rzymie przywołują kolonializm? Jest apel o zmianę napisów na tablicach

W Rzymie ponad 140 ulic i placów nosi nazwy przywołujące epokę włoskiego kolonializmu; należy zmodyfikować napisy na tablicach, uzupełnić faktami - apeluje o to grupa kilkudziesięciu historyków, dziennikarzy, wykładowców uniwersyteckich i lokalnych polityków.

List w tej sprawie wystosowano do burmistrza Roberto Gualtieriego i rady miasta.

W niektórych miejscach włoskich bitew w Afryce doszło do masakr, trzeba napisać to na tablicach z nazwami ulic i placów - argumentują wnioskodawcy. Upamiętnione batalie stoczono podczas wojny włosko- abisyńskiej w latach 1935-1936, która była rezultatem dążeń Rzymu do stworzenia jednolitej kolonii, obejmującej Abisynię i wcześniej już należące do Italii Erytreę i Somali Włoskie.

Via dell'Amba Aradam – to jeden z przykładów wymienionych w petycji. Ulica położona w centrum Wiecznego Miasta nosi nazwę góry w północnej Etiopii, w pobliżu której w 1936 roku, za czasów reżimu Benito Mussoliniego, wojska Królestwa Włoch stoczyły zwycięską bitwę z siłami etiopskimi. Zginęło tam około 6 tysięcy Etiopczyków, także w wyniku użycia przez Włochów gazów trujących.

W stolicy jest via Tripoli i piazza Addis Abeba, również przywołujące dobę włoskiego kolonializmu - podkreślają sygnatariusze.

Plac Ascianghi przypomina o zwycięstwie Włochów nad Etiopczykami w rejonie jeziora o tej nazwie.

"Dzisiaj nie jest możliwe niewinne, bezkrytyczne patrzenie na statuy, pomniki i ulice przesiąknięte historią kolonialną" - argumentują autorzy listu cytowanego przez media. Jak zaznaczają, ich inicjatywa skorygowania napisów nie ma na celu przekreślenia historii, ale przypominanie jej w sposób bardziej świadomy i przekazania rzymianom oraz turystom dokładniejszych informacji na temat przeszłości Włoch.

"Chcemy dodać kilka linijek na tablicach, by wyjaśnić, co tam się stało, ile osób zginęło w bitwach, masakrach i aktach przemocy. Chcemy rozbudzić prawdziwą debatę na temat historii” - tłumaczą wnioskodawcy. W swej odezwie przywołali największe masakry, do jakich doszło podczas włoskiej okupacji w Afryce. W lutym 1937 roku w Addis Abebie zginęło ponad 20 tysięcy osób.

W zeszłym roku w wyniku kierowanych apeli rada miejska w Rzymie przyjęła wniosek o to, by nowej stacji metra nie nadawać nazwy Amba Aradam. Jej patronem będzie Giorgio Marincola, włoski partyzant urodzony w Somalii.

