Nawet milion klientów z Ukrainy w polskich bankach. Są ułatwienia dla uchodźcow

fot. Shutterstock / / Shutterstock

Polskie banki mogą już obsługiwać nawet milion klientów z Ukrainy – wynika z danych Bankier.pl. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji wielu uchodźców zdecydowało się założyć rachunki w naszych bankach. Tylko od 24 lutego otworzyli oni 186 tys. rachunków w największym banku w kraju, dowiedziała się redakcja.

24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę, a zza naszej wschodniej granicy ruszyła fala uchodźców. Od tego dnia granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 2,8 miliona osób – wynika z danych Straży Granicznej. Ukraińcy decydują się szukać schronienia w Polsce i w miarę możliwości podejmują tu pracę. Decydują się też na skorzystanie z oferty polskich banków, które proponują im usługi na preferencyjnych warunkach.

Z danych Bankier.pl wynika, że to właśnie wschodni sąsiedzi są najliczniejszą grupą obcokrajowców w naszych bankach. Na koniec grudnia 2021 r. obsługiwały one 670 tys. obywateli Ukrainy. Dane te nie obejmują jednak wszystkich instytucji, bo nie wszystkie dzielą się informacjami na ten temat. Nie robi tego m.in. największy bank w kraju – PKO BP – nie wiadomo, ilu obcokrajowców ma tam konta. W innych dużych bankach, np. w Pekao czy Santanderze, liczba Ukraińców przekraczała na koniec ubiegłego roku 200 tys. osób.

PKO BP podał nam jednak informacje, ilu uchodźców otworzyło rachunki po 24 lutego. Było to 186,5 tys. osób, co stanowi 92 proc. spośród wszystkich 202,8 tys. kont założonych przez obcokrajowców w tym okresie. Na koniec 2021 roku udział obywateli Ukrainy wśród obcokrajowców obsługiwanych przez bank stanowił 79 proc. Danymi pochwalił się również Santander Bank Polska - w okresie od 24 lutego do 13 kwietnia otworzył 70 tys. kont dla Ukraińców (obsługuje ich już powyżej 270 tys.).

Bankier.pl

Można zatem zakładać, że liczba obywateli Ukrainy, którzy zdecydowali się skorzystać z oferty polskich banków, wynosi już nawet milion osób. Banki proponują im obecnie rachunki na uproszczonych zasadach i preferencyjnych warunkach. Konta są z reguły bezpłatne i pozwalają na darmowe przesyłanie pieniędzy z i do Ukrainy. Można je też otwierać bez konieczności dostarczania standardowych dokumentów.

Poradnik 10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup bilet Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Jak już informowaliśmy na Bankier.pl, tylko w ostatnich dniach trzy banki anonsowały wdrożenie specjalnych rachunków dla obywateli Ukrainy – mBank, Millennium i Alior. W mBanku pojawiło się eKonto osobiste UA, które można założyć na podstawie dowodu lub paszportu ukraińskiego. W Banku Millennium potrzebny jest jeden z dokumentów: ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia, prawo jazdy, dokument stwierdzający tożsamość wystawiony przez urzędy RP lub konsulaty ukraińskie. W Aliorze do otwarcia konta, poza powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL, potrzebne jest zdjęcie posiadacza i polski numer telefonu komórkowego.

Ukraińcy mogą otworzyć konta także w innych bankach. Są to z reguły standardowe rachunki płatnicze prowadzone na preferencyjnych warunkach (za 0 zł). Szczegółowe informacje na ten temat zawarliśmy w tekście Jak założyć konto w Polsce? Poradnik dla obywateli Ukrainy. Jest on dostępny także w języku ukraińskim pod adresem: Як відкрити рахунок у Польщі? Довідник для громадян України.