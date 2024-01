Nawet 9 tys. zł dopłaty do składki zdrowotnej. Te firmy muszą uważać na progi

Przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą dopłacić nawet kilka tysięcy do składki zdrowotnej. Osoby, które przekroczyły ustawowe limity, zapłacą nawet o ponad 9 tys. zł więcej za cały ubiegły rok.

Kwota składki zdrowotnej dla przedsiębiorców korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest w stałej kwocie, a nie ustalana procentowo jak ma to miejsce np. w przypadku skali podatkowej. Wysokość składki zdrowotnej może przyjmować jedną z trzech wartości - w zależności od rocznych przychodów. Ustalana w następujący sposób dla przychodów:

poniżej 60 000 zł – jako 9 proc. od kwoty 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

– jako 9 proc. od kwoty 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, od 60 000 do 300 000 z ł – jako 9 proc. od kwoty 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

ł – jako 9 proc. od kwoty 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. powyżej 300 000 zł – jako 9 proc. od kwoty 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

W 2024 roku wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wzrosła o 11.51 proc. r/r. Osoby prowadzące własną działalność i rozliczające się ryczałtem zapłacą 419,46 zł miesięcznie, jeżeli osiągają przychody do 60 tys. zł. Z kolei przedsiębiorcy z przychodami pomiędzy 60 a 300 tys. zł muszą liczyć się z miesięcznym wydatkiem na poziomie 699,11 zł. Trzeci próg dotyczy przychodów powyżej 300 tys. zł. Dla tej grupy składka zdrowotna wynosi 1258,39 zł miesięcznie.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Roczne przychody Miesięczna wysokość składki zdrowotnej 2022 r. 2023 r. 2024 r. do 60000 zł 335,94 zł 376,16 zł 419,46 zł pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł 559,89 zł 626,93 zł 699,11 zł powyżej 300 000 zł 1 007,81 zł 1 128,48 zł 1258,39 zł Źródło: Bankier.pl

Po przekroczeniu pierwszego i drugiego progu przychodowego w trakcie roku wiąże się z koniecznością dopłaty. W ekstramalnym przypadku kwota może sięgnąć ponad 9 tys. zł. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy płacili składkę zdrowotną w kwocie 376,16 zł przez 12 miesięcy, a w trakcie roku ich przychody przekroczyły sumę 300 tys. zł. Warto podkreslić, że nawet jeżeli próg zostanie przekroczony w grudniu, to wyższa składka obowiązuje za cały rok.

Oznacza to, że do sumy najniższych składek zdrowotnych opłaconych dla pierwszego progu przychodów, tj. 376,16 zł miesięcznie - 4513,92 zł rocznie - będzie trzeba dopłacić sumę do pułapu 13 541,76 zł (1128,48 zł x 12). Inaczej wygląda sytuacja przedsiębiorcy, który opłacał składkę zdrowotną dla przedziału 60-300 tys. zł. Po przekroczeniu górnej granicy konieczna będzie dopłata w wysokości 6018,60 zł.

Składka zdrowotna na ryczałcie za 2024 rok

Przedsiębiorca może opłacać składkę zdrowotną na ryczałcie w kwocie 419,46 zł miesięcznie przez cały 2024 rok i uregulować należność w rocznym rozliczeniu. Odbywa się ono w maju za poprzedni rok. To jedno z dostępnych i zgodnych z prawem rozwiązań. Drugie polega na płaceniu składki zdrowotnej w wyższej kwocie po przejściu do kolejnego progu przychodowego.

– Składka zdrowotna dla ryczałtu w 2024 roku wzrosła o 11,5 proc. Składki społeczne i na Fundusz Pracy w bieżącym roku wzrosły o 12,8 proc., a dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność o 20 proc. W 2024 r. maksymalna składka zdrowotna dla podatników rozliczających się na ryczałcie wyniesie 15100,70 zł, czyli o 1558,94 zł więcej niż za 2023 rok. Wysokość tej daniny istotnie zmieniło podejście właścicieli firm do wyboru formy opodatkowania. Warto pamiętać, że przedsiębiorcy na ryczałcie mają możliwość odliczenia od przychodu 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych. Przed zmianą składka zdrowotna wynosiła 9 proc. podstawy, która to stanowiła 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający. Jednak 7,75 proc. składki było odliczane od podatku. W konsekwencji w 2021 r. całkowity koszt składki zdrowotnej rocznie wynosił nieco ponad 600 zł. Nowy rząd zapowiadał powrót do zasad rozliczania składki zdrowotnej sprzed 2022 r., ale na horyzoncie nadal jeszcze nie widać żadnej konkretnej propozycji – komentuje Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFakt.