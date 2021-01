Nawet 8 tysięcy dawek szczepionek zmarnowanych?

fot. Filip Radwański / FORUM

Szef KPRM Michał Dworczyk zaapelował do rzecznika PO Jana Grabca, by nie wprowadzał obywateli w błąd w sprawie liczby zmarnowanych szczepionek. Według Grabca zmarnowało się 8 tys. szczepionek, jednak Dworczyk wykazał, że było ich tylko 26.

"Panie Pośle @JanGrabiec - proszę nie wprowadzać obywateli w błąd. Przez kilka dni udało się utrzymać szczepienia z dala od polityki - dla dobra wszystkich. Poniżej dane:

- 52825 dostarczonych szczepionek (z terminem do 07.01.)

- 49499 zaszczepionych

- 26 dawek zutylizowanych" - głosi wpis Dworczyka.

Jan Grabiec napisał na Twitterze: "Nie powinno być szczepień bez kolejki ani dla celebrytów, ani polityków PiS. Niestety do tej pory nie ma systemu zapisów dla chętnych i zmarnowanych zostało ponad 8 tys. dawek szczepionki. Odpowiedzialni za organizację całego procesu powinni się lepiej postarać".

O marnowaniu szczepionek napisała w sobotę "Gazeta Wrocławska". - Szpitale wylewają nawet co szóstą dawkę szczepionki na koronawirusa, choć mogłyby podać ją pacjentom. Jak to możliwe? Z każdej fiolki produktu podawanego od kilku dni medykom w Polsce można uzyskać w praktyce sześć, a nawet siedem dawek szczepionki. Ale zgodnie z zatwierdzonymi procedurami medycznymi takich dawek może być najwyżej pięć. Co z resztą? - Serce bolało ale musieliśmy to wylewać – mówi profesor Jarosław Drobnik główny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu w rozmowie z Marcinem Rybakiem.

"W ten sposób tylko w tym jednym szpitalu mogło się zmarnować nawet kilkaset dawek szczepionki, w całej Polsce - nawet 8 tysięcy." - czytamy w "Gazecie Wrocławskiej".

