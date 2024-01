Nawet 300 tys. zł za komentarz. Tyle TVP płaciła publicystom

Telewizja Polska dobrze płaciła za wypowiedzi publicystów. Komentujący wydarzenia w programach informacyjnych jednorazowo mogli liczyć na 500 zł. Kwoty były wyższe w przypadku umów ryczałtowych. Rekordzista za autorski komentarz do audycji publicystycznych otrzymał wynagrodzenie w wysokości 298 890 zł brutto.

fot. Sebastian Gora Photo / / Shutterstock

Publicyści wypowiadający się w programach informacyjnych Telewizji Polskiej otrzymywali wynagrodzenie za każdy komentarz - przekazał Krzysztof Brejza we wpisie zamieszczonym na platformie X (daw. Twitter) powołując się na informacje otrzymane od Zespołu Informacji Publicznej TVP.

"Do dnia 20 grudnia 2023 roku w TVP (Telewizyjnej Agencji Informacyjnej) istniał system wynagradzania komentatorów udzielających wypowiedzi do audycji informacyjnych i publicystycznych. Zarówno w studiu, jak i poza nim. System ten dopuszczał możliwość jednorazowych świadczeń, a także regulował współpracę w ramach szerszego spektrum umów. Jednorazowo świadczenie wyceniane było na 500 zł. W przypadku umów ryczałtowych najwyższy pułap wynagrodzenia zapisanego w umowie, której przedmiotem był autorski komentarz do audycji publicystycznych, wynosił 298 890 zł brutto. Umowa miała obowiązywać cały 2023 rok. W ramach powyższego systemu TVP S.A. płaciła wynagrodzenie za komentarze co najmniej kilkunastu osób" - odpowiedział Zespół Informacji Publicznej TVP w odpowiedzi na zapytanie poselskie.

W TVPiS komentujący „publicyści” dostawali kasę za każdą wypowiedź. Część była na umowach ryczałtowych!

I tak umowa rekordzisty w ciągu tylko jednego 2023 roku wyniosła aż 300 tysięcy zł.

W tym systemie zarabiało kilkanaście osób. pic.twitter.com/6UeA7gbLHG — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) January 16, 2024

Na ryczałtowej liście płac znaleźli się m.in.: Jacek Karnowski, Michał Karnowski, Adrian Stankowski, Jerzy Jachowicz, Elżbieta Królikowska-Avis, Piotr Grzybowski, Paweł Piekarczyk, Miłosz Monasterski, Marek Formela, Karol Gaca, Jacek Wrona, Maciej Gnatowski, Anna Derewienko, Marian Kowalski, Jan Pietrzak i Piotr Nisztor.

Zespół Informacji Publicznej TVP nie podał, który z ekspertów zarobił rekordowe blisko 300 tys. zł przez rok za udzielanie wypowiedzi.

