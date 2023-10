Nawet 2400 zł premii od Santander Banku Polska do konta firmowego

Santander Bank Polska proponuje do 2400 zł premii dla przedsiębiorców, którzy otworzą nowe konto firmowe. Pula nagrody należy do najwyższych wśród innych promocji dostępnych na rynku.

fot. Roman Samborskyi / / Shutterstock

W październiku kontynuujemy przegląd ofert kont firmowych, w którym pod uwagę bierzemy kwotę premii. Po ofertach specjalnych: Konto Mój Biznes w Banku Millennium, Konto Przekorzystne Biznes w Banku Pekao i BIZnest Konto w Nest Banku, "na tapet" wzięliśmy kolejny rachunek: Konto Firmowe Godne Polecenia w Santander Banku Polska.

Ile można zyskać w promocji?

W szóstej wersji „Promocji Godnej Polecenia” w Santander Banku Polska przedsiębiorcy mogą otrzymać do 2600 zł. Łączna suma nagrody składa się z pięciu części. Każda z nich związana jest z wykonaniem innych aktywności. Posiadacze konta firmowego w Santanderze w ramach oferty mogą otrzymać:

do 1200 zł (max. 3 proc.) zwrotu za transakcje kartą lub transakcje Blik,

(max. 3 proc.) zwrotu za transakcje kartą lub transakcje Blik, 300 zł za skorzystanie z usług eKsięgowości,

za skorzystanie z usług eKsięgowości, 300 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy,

za zawarcie umowy o terminal płatniczy, 300 zł za finansowanie działalności w formie produktu kredytowego,

za finansowanie działalności w formie produktu kredytowego, 300 zł za finansowanie działalności w formie leasingu lub pożyczki leasingowej na kwotę min. 10 tys. zł.

„Promocja Godna Polecenia” dedykowana jest dla nowych klientów – osób, które nie mają i nie miały jakiegokolwiek konta firmowego w Santanderze od 1 stycznia 2022 r. do dnia przystąpienia do promocji. W regulaminie bank zastrzega, że z oferty mogą skorzystać osoby fizyczne powyżej 18 r.ż. posiadające ważny polski dowód osobisty, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a ich łączne roczne przychody nie przekraczają 10 mln zł.

„Promocja Godna Polecenia” w Santander Banku Polska trwa od 1 października 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Jak wypłacana jest premia?

Santander Bank Polska w regulaminie oferty rozpisuje sposób wypłacania premii. Zwrot za transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub Blik po ich wykonaniu, zostanie wypłacony jeżeli przedsiębiorca wyrazi i utrzyma zgody marketingowe, nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych przynajmniej do dnia wypłaty nagrody oraz wykona przelew do ZUS do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym wykona transakcje bezgotówkowe. Szczegóły wypacanie są przedstawione w tabeli.

„Promocja Godna Polecenia” dla firm w Santander Banku Polska Okres Warunki przyznania zwrotów Wypłacone zwroty Miesiąc 1 zawarcie umowy konta firmowego płatności bezgotówkowe Miesiąc 2 przelew do ZUS płatności bezgotówkowe Miesiąc 3 przelew do ZUS płatności bezgotówkowe 3 proc. wartości transakcji bezgotówkowych w 3 miesiącu - maksymalnie 200 zł Miesiąc 4 przelew do ZUS płatności bezgotówkowe 3 proc. wartości transakcji bezgotówkowych w 4 miesiącu - maksymalnie 200 zł Miesiąc 5 przelew do ZUS płatności bezgotówkowe 3 proc. wartości transakcji bezgotówkowych w 5 miesiącu - maksymalnie 200 zł Miesiąc 6 przelew do ZUS płatności bezgotówkowe 3 proc. wartości transakcji bezgotówkowych w 6 miesiącu - maksymalnie 200 zł Miesiąc 7 przelew do ZUS 3 proc. wartości transakcji bezgotówkowych w 5 miesiącu - maksymalnie 200 zł Miesiąc 8 3 proc. wartości transakcji bezgotówkowych w 6 miesiącu - maksymalnie 200 zł

Premia za zawarcie umowy o terminal płatniczy (300 zł) wypłacana jest po podpisaniu umowy i wskazaniu do rozliczeń Konta Firmowego Godnego Polecenia. Warunkiem jest uzyskanie obrotu na terminalu na min. 1000 zł przynajmniej w 1 z 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji.

Premię za zawarcie umowy kredytu (300 zł) przedsiębiorca otrzyma, jeżeli podpisze umowę nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym przystąpi do promocji oraz do dnia wypłaty premii, utrzyma przynajmniej 1 umowę kredytu.

Premia za zawarcie umowy leasingu (300 zł) lub umowy pożyczki wypłacana jest po podpisaniu umowy na kwotę min. 10 tys. zł, nie później niż w ciągu pół roku od dnia przystąpienia do promocji i pod warunkiem otrzymania przynajmniej 1 umowy leasingu lub pożyczki.

Dodatkowe warunki do każdej z wymienionych nagród

Oprócz wymienionych powyżej kryteriów uprawniających do wypłaty nagrody w ramach promocji są jeszcze trzy inne warunki. Przedsiębiorca musi:

wyrazić zgodę na otrzymywanie od banku informacji handlowych telefonicznie oraz drogą elektroniczną i utrzymać je przynajmniej do dnia wypłaty nagrody,

nie złożysz sprzeciwu wobec przetwarzania przez danych osobowych w celach marketingowych przynajmniej do dnia wypłaty nagrody,

wykonać z konta firmowego otwartego w promocji przelewy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym przedsiębiorca zawiera umowę o terminal/kredyt lub leasing.

Nagrody wypłacane w ramach promocji jest przychodem z działalności gospodarczej. W związku z tym należy odprowadzić podatek z tego tytułu.

Konto za 0 zł i inne zwolnienia z opłat

Dodatkowo osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które założą rachunek biznesowy w ramach promocji w Santander Banku Polska otrzymują zwolnienie z miesięcznego kosztu za kilka czynności bankowych. Zgodnie z regulaminem oferty specjalnej dla przedsiębiorców bank nie pobiera opłaty za:

prowadzenie Konta Firmowego Godnego Polecenia,

przelewy internetowe Elixir w bankowości elektronicznej – poza Przelew24,

polecenia wypłaty w euro,

przelewy natychmiastowe BlueCash,

użytkowanie karty debetowej do konta,

wypłaty wypłatę pieniędzy kartą debetową: w bankomatach poza naszą siecią, w terminalach innych instytucji w Polsce, w bankomatach lub terminalach innych instytucji za granicą, wypłaty w EUR w krajach EOG w bankomatach lub terminalach poza naszą siecią,

zlecenia stałe,

polecenia zapłaty,

SMS Kody.

Za wymienione czynności bank bezterminowo nie pobiera opłat.

***

"Prześwietlamy promocje" to autorska seria artykułów, w której redaktorzy Bankier.pl podpowiadają, jak zarabiać na kontach bankowych. Analizujemy najnowsze oferty, wyjaśniamy kruczki i podpowiadamy, jak najłatwiej sięgnąć po nagrodę.