Nawet 100 tys. zł dofinansowania dla rolników

Rolnicy mogą otrzymać do 100 tys. zł dofinansowania na inwestycję umożliwiającą przechowywanie nawozów naturalnych, informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Gospodarstwa domowe mogą skorzystać z dofinansowania na m.in. budowę lub przebudowę zbiorników do przetrzymywania nawozów naturalnych. Wnioski można składać od 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego gospodarstwa wynosi 100 tys. zł. Rolnicy mogą otrzymać refundację 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję, która ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Młodzi rolnicy mogą dostać dofinansowanie wysokości 60 proc. poniesionych kosztów.

Kto może dostać 100 tys. zł dofinansowania?

Dotacja przeznaczona jest dla rolników prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Program wsparcia przewiduje ograniczenia dotyczące liczby stanowisk dla zwierząt w gospodarstwie:

maksymalna ferma drobiu do 40 tys. stanowisk,

stanowisk, do 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Rolnicy mogą składać wnioski wraz z wymaganymi dokumentami o dofinansowanie osobiście (lub przez pełnomocnika) w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, drogą elektroniczną oraz w formie przesyłki rejestrowanej nadanej w placówce Poczty Polskiej.

Na co można przeznaczyć 100 tys. zł dotacji?

Wsparcie można otrzymać na inwestycje, które umożliwiają przechowywanie naturalnych nawozów oraz kiszonek. Dofinansowanie przeznaczone jest dla gospodarstw, które spełnią wymagania określone w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Beneficjenci mogą przeznaczyć środki m.in. na koszty budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

