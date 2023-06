Nawalny trolluje kolonię karną. Prosi m.in. o bimber i kangura

Ekspresowa nowelizacja. Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt Lex Tusk W piątek do Sejmu wpłynął prezydencki projekt nowelizacji ustawy o komisji ds. badania rosyjskich wpływów. Wcześniej tego dnia prezydent Andrzej Duda zapowiedział jego złożenie i zaapelował do parlamentu o jak najszybsze przyjęcie zmian.