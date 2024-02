Naukowcy z Japonii otrzymali bioplastik dzięki fotosyntezie

Naukowcy z Japonii opracowali system katalityczny, który, pod wpływem promieni Słońca, z dwutlenku węgla i innego składnika otrzymywanego z biomasy produkuje podstawowy budulec bioplastiku. To krok w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości – twierdzą badacze.

fot. Stock-Asso / / Shutterstock

Zespół z Osaka Metropolitan University (Japonia) opracował wynalazek, które może pomóc zarówno w walce z zanieczyszczeniem Ziemi plastikiem, jak i z nadwyżką dwutlenku węgla.

Naukowcy przedstawili działający na zasadzie fotosyntezy system katalityczny, który produkuje kwas fumarowy – kluczowy komponent bioplastiku, stosowanego np. do produkcji opakowań na żywność.

Tradycyjnie wytwarza się go z ropy naftowej, dwutlenku węgla i substancji pochodzących z biomasy.

We wcześniejszych projektach badacze opracowali sposób na jego produkcję z biomasy, z wykorzystaniem energii słonecznej. Udało im się też stworzyć metodę wykorzystującą dwutlenek węgla z atmosfery, jednak jej wydajność pozostawiała wiele do życzenia.

W najnowszej publikacji, która ukazała się w piśmie „Dalton Transactions” (https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/dt/d3dt03492e), badacze przedstawili oparty na chwytających światło porfirynach układ katalityczny, który znacząco podniósł sprawność produkcji pożądanego składnika.

„To duży postęp, jeśli chodzi o złożone bio/fotokatalityczne systemy. To ważny krok w stronę sprawnej syntezy kwasu fumarowego z użyciem odnawialnych źródeł energii. Przybliża on nas do bardziej zrównoważonej przyszłości” – mówi autor wynalazku, prof. Yutaka Amao.(PAP)

Marek Matacz

mat/ bar/