Nauczycielka z Kijowa rozpoczęła szkolenie saperskie. Chce pomagać w rozminowaniu ulic i osiedli

Po deokupacji obwodu kijowskiego 32-letnia Jarosława – nauczycielka fizyki w jednej ze szkół w stolicy Ukrainy, zgłosiła się do rozbiórki zburzonych przez wojska rosyjskie budynków. Przez kolejne pół roku kobieta w każdy weekend jeździła pomagać w pracach w obwodach kijowskim i czernihowskim. Następnie rozpoczęła szkolenie saperskie, ponieważ jak sama przyznaje, "sprawa oczyszczenia ziemi ojczystej ze zła ma duże znaczenie i najwyższą wartość".

fot. CARLOS BARRIA / / Reuters

„Gdy po raz pierwszy zobaczyłam to, co pozostawili po sobie rosyjscy okupanci – zalałam się łzami. Myślałam, że po jakimś czasie się przyzwyczaję do tego widoku, lecz po dziś dzień nie przyzwyczaiłam się do tego barbarzyństwa i za każdym razem, gdy wśród gruzów znajduję dziecięcą zabawkę; resztki zdjęcia rodziny, która zginęła w budynku w wyniku rosyjskiego ostrzału lub kawałek wyszywanki – nie mogę powstrzymać łez” – opowiada kobieta.

Po pierwszych pięciu wyjazdach Jarosława zrozumiała, że jeśli nie bierze udziału w rozbiórkach, w którymś tygodniu, zaczyna mieć wyrzuty sumienia i myśli o zmarnowanym czasie. Latem kobieta miała więcej wyjazdów, ponieważ jako nauczycielce przysługuje jej dłuższy urlop wypoczynkowy. „Od naszej pracy zależy odbudowa domów i powrót do nich ludzi, a właściwie powrót do życia” – wyjaśnia.

Czasami zdarzało się tak, że terminy wyjazdów były przenoszone ze względu na niedokończone prace rozminowania terenu. „Gdy tak duży kraj jak Ukraina jest w ponad 30 proc. zaminowany – każda liczba zespołów saperskich będzie niewystarczająca. Z daleka przyglądałam się procesowi rozminowania i bardzo się tym tematem zainteresowałam” – mówi.

Kobieta zaczęła się dowiadywać, czy istnieją szkolenia saperskie pozwalające zdobyć kwalifikacje do rozminowania terenów cywilnych i czy ma szanse je ukończyć. „Od zawsze uprawiam sport, skończyłam też fizykę na Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, więc podstawowe warunki spełniałam. Złożyłam wniosek, załączyłam CV i czekałam, aż nadejdzie moja kolej. Z odpowiednim wyprzedzeniem musiałam też poinformować kierownictwo szkoły o tym, że przenoszę się do zespołu saperskiego” – opowiada Jarosława.

Koleżanki z pracy ze wzruszeniem, a zarazem ze zrozumieniem przyjęły wiadomość o przeniesieniu Jarosławy, a uczniowie poprosili, by w wolnej chwili odwiedziła ich i opowiedziała o tym, jak przebiega proces rozminowania. "Myślę, że po takich spotkaniach moi uczniowie zaczną lepiej uczyć się fizyki, by móc w przyszłości dołączyć do mnie – a zajęć dla nich starczy, ponieważ dopiero w pracy w terenie zrozumiałam, jak ogromne stoi przed nami wyzwanie” – powiedziała.

Trwające przez miesiąc szkolenie saperskie kończy się za tydzień. W rozmowie z PAP Jarosława wyznała, że nie boi się ruszyć na pierwsze zadanie: „po prostu wierzę, że siły wyższe poprowadzą mnie w dobrym kierunku, gdyż sprawa oczyszczenia ziemi ojczystej ze zła ma duże znaczenie i najwyższą wartość”.

Z Kijowa Tatiana Artuszewska (PAP)

ta/ kb/