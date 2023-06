Nauczycielka plastyki wiceprezeską w PGNiG

Sezon ślubny w pełni, a to oznacza wydatki. Ile Polacy dają do koperty na wesele? Sezon ślubny w pełni, co oznacza nierzadko spore wydatki - nie tylko dla państwa młodych, ale również dla gości zaproszonych na uroczystość. Jednym z odwiecznych pytań jest to, ile "powinno się" dać do koperty. Nie ma na to uniwersalnej odpowiedzi, ale badanie „Polaków Portfel Własny: wiosenne wyzwania 2023” pokazuje, jak podchodzą do zagadnienia inni.