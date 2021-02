Nauczyciele poczekają dłużej na drugą dawkę szczepionki

MEiN: Ponad 215 tys. nauczycieli chce się zaszczepić przeciw COVID-19

Chęć zaszczepienia przeciwko COVID-19 zgłosiło ponad 215 tys. nauczycieli – poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa MEiN Anna Ostrowska. Przypomniała, że rejestracja potrwa do środy do końca dnia.