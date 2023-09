Nauczyciele matematyki z łapanki? Uczelnie organizują specjalne kursy

Rynek odpowiada na potrzeby, a właściwie braki kadrowe w szkołach. Uczelnie wyższe oferują szkolenia i studia podyplomowe przygotowujące m.in. do zawodu nauczyciela matematyki. Nie każdy może dostać się na taki kurs, choć często z matematyką nie trzeba mieć wiele wspólnego. Sprawdziliśmy, jakie kryteria muszą spełnić kandydaci.

fot. Robert Palka / / FORUM

Pod koniec wakacji w całej Polsce brakowało 836 nauczycieli matematyki. Dane o wakatach zebrał Robert Górniak nauczyciel i wicedyrektor w Zespole Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość” w Sosnowcu i twórca fanpage'a "Dealerzy wiedzy". Szkoły łatają dziury i proponują nadgodziny już zatrudnionym belfrom. W ślad za nimi podążają uczelnie wyższe, które oferują kursy przygotowujące do nauczania przedmiotu w szkole.

Kursy na matematyków. Kto może zapisać się na studia?

Jedną z uczelni, która oferuje kurs przygotowujący do zawodu nauczyciela, jest Uniwersytet Wrocławski. "Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczanie Matematyki" przeznaczone są dla magistrów, którzy ukończyli studia wyższe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych bądź inżynieryjno-technicznych lub na kierunkach studiów, których programy obejmowały efekty uczenia się w zakresie matematyki. Aby ten ostatni warunek został spełniony, absolwent musi wykazać, że w całym programie studiów odbył nie mniej niż 60 godzin zajęć z matematyki. Zakładając, że przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń to może wystarczyć jeden semestr matematyki. Pod warunkiem że wymiar ćwiczeń i wykładu wynosił odpowiednio po 30 godzin, czyli 2 godziny tygodniowo. W trakcie trzyletnich studiów wyższych z reguły łączna liczba godzin zajęć jest różna w zależności od wybranego kierunku i uczelni. Może wahać się od 800 do 1800 godzin.

Na tym nie koniec wymagań stawianych przed przyszłymi nauczycielami matematyki. Kandydaci muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela. Zgodnie z przepisami przez termin "przygotowania pedagogicznego" należy rozumieć nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

Nieco inaczej wyglądają wymagania w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Minimalny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Podsumowując, na studia podyplomowe przygotowujące do zawodu nauczyciela matematyki mogą zapisać się osoby, które ukończyły studia wyższe II stopnia i legitymują się tytułem magistra oraz w trakcie studiów miały min. 60 godzin matematyki. Dodatkowo kandydaci muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Ile kosztują studia?

Cena studiów podyplomowych i kursów dla przyszłych nauczycieli matematyki jest różna. Jej wysokość zależy m.in. od uczelni i długości trwania. Z reguły to koszt rzędu kilku tysięcy złotych.

Ile zarabiają nauczyciele?

Wynagrodzenie miesięczne nauczyciela początkującego wynosi 3690 zł brutto, czyli 2846 zł netto. Na taką wypłatę mogą liczyć osoby, które rozpoczynają pracę w szkole. Z kolei pensja nauczyciela mianowanego jest o 200 zł wyższa i wynosi 3890 zł brutto - 2982 zł "na rękę". Natomiast miesięczne zarobki na stanowisku nauczyciel dyplomowany są na poziomie 4550 zł brutto (3432 zł netto). Od początku przyszłego roku nauczyciele mają otrzymać podwyżkę wynagrodzeń.

Pensja belfrów uzależniona jest od kilku czynników m.in. od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji, wymiaru zajęć obowiązkowych oraz wysokości dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia.