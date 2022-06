fot. Miroslaw Pieslak / / FORUM

Nauczyciele chcą zmian regulacji dotyczących strajku, gdyż obecnie pracownicy szkoły muszą prowadzić rokowania i mediacje z dyrektorem placówki, a to nie od niego zależą ich płace, bo ustala je minister lub samorząd - pisze w poniedziałek "Rzeczpospolita".

"Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje nowelizację ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Ma zmienić definicję pracodawcy w przypadku sporu zbiorowego w oświacie tak, aby urealnić procedurę i toczące się w ramach sporu wszystkie etapy, jak np. rokowania, mediacje czy strajk" - czytamy w "Rzeczpospolitej"

Według Urszuli Woźniak z ZNP, projekt nowelizacji jest już gotowy. "W najbliższych dniach chcemy go przedstawić Radzie Dialogu Społecznego" – mówi Woźniak.

Gazeta przypomina, że obecnie stroną sporu zbiorowego w oświacie jest dyrektor szkoły, przedszkola, placówki, chociaż wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli określa corocznie minister edukacji.

Jak podkreślono, nauczyciele i pracownicy oświaty muszą się zwrócić z żądaniami do dyrektorów szkół, bo to oni są pracodawcami. Ale minimalne wynagrodzenia określone są w wydawanym co roku rozporządzeniu ministra edukacji.

Urszula Woźniak zwraca uwagę, że "samorząd określa z kolei płace pracowników samorządowych, zatrudnionych w szkole".

"Także wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za pracę w trudnych warunkach dla nauczycieli określa samorząd. Jednak żaden z elementów płac w oświacie nie zależy od dyrektora" – mówi działaczka ZNP. I dodaje, że dlatego adresatem żądań płacowych powinien być samorząd lub rząd i to one powinny być włączone w procedurę sporów zbiorowych, gdyż dyrektor szkoły lub przedszkola nie może swoim pracownikom nic zaoferować.

"Rzeczpospolita" informuje, że na takim samym stanowisku stoi oświatowa „Solidarność”. "Solidarność wystąpiła do Międzynarodowej Organizacji Pracy w tej sprawie już ponad siedem lat temu. MOP wydał zaś zalecenia zmiany przepisów. Jednak rządzący pozostają głusi na nasze argumenty. Sytuacja jest dla nich bardzo wygodna. Ale i samorządy nie narzekają, bo w razie strajku na nim zarabiają. Rząd wypłaca subwencję, a organy prowadzące szkoły i przedszkola nie płacą strajkującym wynagrodzeń" – mówi szef Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Ryszard Prokasa. I dodaje, że prowadzenie rokowań czy mediacji z dyrektorem szkoły, który ma związane ręce, jest pozbawione sensu. (PAP)

Autor: Mieczysław Rudy

rud/ itm/