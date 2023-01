Nauczyciele będą zarabiać o 1200 zł więcej. To wyliczenia resortu edukacji

Gdybyśmy porównali średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego ze stycznia 2022 r. do wynagrodzenia w styczniu 2023 r., to zgodnie z zakładaną podwyżką wzrost jego wyniesie ponad 1200 zł, czyli 35 proc. – mówił w czwartek wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski.

Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski pytany był w czwartek w Sejmie przez posłanki KO Katarzynę Lubnauer i Krystynę Szumilas o skalę i brak realizacji podwyżek od 1 stycznia 2023 r. dla nauczycieli i pracowników szkół wyższych.

Zadając pytanie, Lubnauer wskazała na wysokość wynagrodzeń nauczycieli w czasach rządów koalicji PO-PSL.

"W 2015 r. nauczyciel stażysta otrzymywał 2265 zł, nauczyciel kontraktowy 2331 zł, najniższa krajowa wtedy była 1750 zł. Nie jest trudno obliczyć, że w związku z tym nauczyciel stażysta miał 1,26, a kontraktowy 1,31 najniższej krajowej, czyli mniej więcej około 30 proc. więcej niż najniższa krajowa" – powiedziała posłanka. Zaznaczyła, że nauczyciele otrzymali podwyżki w latach 2008-2012. Podała, że w 2012 r. nauczyciele na tych poziomach awansu mieli 50 proc. więcej niż wynosiło minimalne wynagrodzenie.

"W 2023 r. nauczyciel początkujący (zastąpił nauczyciela stażystę i nauczyciela kontraktowego – PAP) otrzymał w styczniu 3427 zł, gdy najniższa krajowa wynosi 3490 zł, czyli można powiedzieć, że nauczyciel początkujący ze względu na to, że nie weszło w życie rozporządzenie o podwyżce miał wynagrodzenie poniżej najniższej krajowej" – mówiła Lubnauer.

Według przedstawionych przez nią wyliczeń po zapowiedzianej przez rząd podwyżce nauczyciel początkujący będzie miał 3691 zł. To – jak mówiła – oznacza, że w porównaniu z wysokością minimalnego wynagrodzenia, które ma od 1 lipca br., wynosić 3600 zł, wynagrodzenie nauczyciela początkującego będzie 2,5 proc. wyższe niż najniższe wynagrodzenie.

Lubnauer podała także, że gdyby wynagrodzenie nauczyciela początkującego zrównać z poziomem wynagrodzenia z 2015 r. to powinno ono wynosić 4716 zł.

Posłanka KO powiedziała także, że Polska ma najniższe wynagrodzenia nauczycieli w Unii Europejskiej w stosunku do najniższego wynagrodzenia.

"Chciałabym się dowiedzieć, kiedy nauczyciele mogą liczyć na podwyżki, które pozwolą osiągnąć poziom pensji w stosunku do najniższej krajowej z 2015 r.?" – zapytała Lubnauer.

Odpowiadając jej, wiceminister Piontkowski przypomniał, że w ustawie budżetowej na 2023 r. zapisano wzrost wynagrodzeń nauczycieli, podobny jak całej sfery budżetowej, o 7,8 proc.

"Odbędzie się to poprzez podniesienie kwoty bazowej o kilkaset złotych do prawie 4 tys. Nowa kwota bazowa będzie wynosić 3981,55 zł." – poinformował. Przypomniał także, że w ubiegłym roku wynagrodzenia nauczycieli było dwukrotnie podniesione: "w maju 2022 r. była waloryzacja 4,4 proc., a od września 2022 r. doszło do znacznego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli rozpoczynających pracę".

"Gdybyśmy porównali wynagrodzenia ze stycznia 2022 r. do wynagrodzeń w styczniu 2023 r., to zgodnie z zakładana podwyżką wynagrodzenie średnie nauczyciela początkującego w ciągu 12 miesięcy (...) wzrośnie o ponad 1200 zł, dokładnie 1240 zł" – poinformował Piontkowski. "Przekładając to na stawki procentowe nauczyciel początkujący (...) otrzymał zwiększone wynagrodzenie o 35 proc." – podał. "Wydaje się, że w ciągu jednego roku taka skala podwyżki to jest dużo, aczkolwiek zgadzam się, że ten wzrost powinien następować także w kolejnych latach tak, aby nauczyciel rozpoczynający pracę miał jeszcze wyższe wynagrodzenie" – zaznaczył.

"Gdybyśmy spróbowali porównać to do tego, do czego pani poseł nawiązała, czy do czasów, gdy rządziła Platforma Obywatelska, to trzeba powiedzieć, że w stosunku do 2015 r. (...) – mówimy o wynagrodzeniach średnich – podwyżka dla nauczyciela rozpoczynającego pracę wyniosła 2060 zł. To jest niewiele mniej niż stawka wynagrodzenia, jaką miał nauczyciel w 2015 r." – mówił wiceminister.

Według niego, "gdyby przełożyć wzrost wynagrodzeń nauczycieli rozpoczynających pracę na procenty, to wynagrodzenie średnie nauczyciela rozpoczynającego pracę wzrosło o 76 proc.".

"Rozumiem, że pani poseł sugeruje, że ten wzrost powinien być jeszcze wyższy. Ministerstwo edukacji stara się by wzrastały pieniądze w budżecie państwa przeznaczone na edukację, w tym m.in. przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli. O tym świadczą chociażby kwoty subwencji oświatowej, która jest głównym źródłem dodatkowych środków wpływających do budżetów samorządów, w tym m.in. na wynagrodzenia nauczycieli" – powiedział Piontkowski.

Poinformował, że subwencja oświatowa w 2023 r. została zaplanowana na poziomie 64,4 mld zł. "W porównaniu (...) do 2015 r. to wzrost o ponad 20 mld zł, to jest prawie 60 proc. więcej niż państwo przeznaczali w budżetach planowanych przez PO-PSL" – podał.

Polemizując z nim Krystyna Szumilas (KO) powtórzyła: "Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy w 2015 r. zarabiali 1,3 najniższej krajowej, teraz są na poziomie najniższej krajowej".

Odpowiadając jej, Piontkowski przytoczył dane o wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli.

"Średnie wynagrodzenia nauczyciela początkującego od stycznia 2023 r., po wzroście wynagrodzenia będzie wynosiło (...) 4777,86 zł, średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego – to jest ponad 60 proc. nauczycieli – to 7326 zł" – podał. "To jest zdecydowanie więcej niż minimalna krajowa. Pani mówiła tylko i wyłącznie o wynagrodzeniu zasadniczym, a wynagrodzenie średnie składa się z wielu elementów" – zaznaczył.

Na tak zwane średnie wynagrodzenie nauczyciela składa się wynagrodzenie zasadnicze, którego minimalną wysokość określa minister edukacji i nauki w rozporządzeniu, oraz kilkanaście dodatków do niego, m.in. za wysługę lat, funkcyjny, motywacyjny, trzynastka, odprawa emerytalno-rentowa, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

