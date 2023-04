Nauczyciel w goglach VR? Meta i NASK przeszkolą z innowacyjnych narzędzi do prowadzenia zajęć

Specjaliści wirtualnej rzeczywistości przeszkolą setki polskich nauczycieli w zakresie innowacyjnych narzędzi do prowadzenia zajęć szkolnych. Program obejmuje m.in. naukę obsługi gogli VR, poruszania się w wirtualnym świecie i obsługę aplikacji edukacyjnych.

Szkolenie dla tysiąca nauczycieli, którzy będą mogli przetestować gogle VR i dostępne aplikacje, zyskując wiedzę na temat możliwości, jakie niesie wirtualna rzeczywistość w edukacji, to wspólny projekt firmy Meta (spółki, do której należy Facebook, Instagram i WhatsApp), studia produkcyjnego VRheroes i NASK.

"Chcemy przeszkolić tysiąc nauczycieli (...) i zainspirować ich do tego, aby metaverse (świat wirtualny) stał się częścią edukacji. Chcemy zainspirować nauczycieli do tego, żeby korzystali z nowych technologii" – powiedział na piątkowej inauguracji projektu dyrektor ds. publicznych Meta w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Turowski.

Zdaniem ambasadora USA w Polsce Marka Brzezinskiego jest to "kolejny przykład współpracy naszych krajów na rzecz innowacyjnej i dostatniej przyszłości".

"Ogłaszamy dziś start programu VR Meta w edukacji. To wdrożenie wirtualnej rzeczywistości do polskiej edukacji. Historia, biologia, geografia mogą dzięki temu być częścią tej rewolucyjnej zmiany w edukacji" – stwierdził. "Będę trzymał kciuki za tę inicjatywę i rozwój polskich projektów. Chcemy, by Polska rosła w siłę, była coraz bogatszą i dynamicznie się rozwijała" – powiedział Brzezinski.

"Współczesny świat wymaga zmian w metodach i formach nauczania. Jestem przekonany, że ten program przyniesie nową jakość w polskiej edukacji" – powiedział podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Lewandowski.

Program pozwoli na przeszkolenie nauczycieli z podstaw obsługi gogli VR tak, by wskazać im szerokie możliwości zintegrowania nowoczesnych technologii z wymogami podstawy programowej i tokiem lekcji. Dodatkowym elementem warsztatów będzie wskazanie aplikacji edukacyjnych, które wykorzystują technologię AR. Szkolenia będą prowadzone przez specjalistów, a zarazem praktyków, co pozwoli nauczycielom na zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności przydatnych w ich codziennej pracy.

Meta udostępni Meta Przestrzeń – centrum spotkań znajdujące się w Warszawie. Przez cały rok będą odbywały się tam szkolenia dla nauczycieli obejmujące pracę z zestawami VR Meta Quest 2 i wykorzystaniem aplikacji edukacyjnych.

W programie spotkań znajdzie się również realizowana przez NASK część teoretyczno-warsztatowa dotycząca m.in. wpływu VR na różne aspekty funkcjonowania uczniów, a także – dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych technologii w edukacji. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty. (PAP)

