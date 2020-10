Nastroje społeczne we wrześniu pogorszyły się

fot. In Green / Shutterstock

We wrześniu odsetek osób oceniających, że ogólna sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku wyniósł 39 proc., o 6 pkt. proc. mniej niż w sierpniu, zaś odsetek osób uważających, że sytuacja zmierza w złym kierunku wyniósł 45 proc., tj. o 7 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej - wynika z badania CBOS. Wyraźnie zmniejszył się też odsetek badanych zadowolonych z sytuacji gospodarczej.

"W stosunku do drugiej połowy sierpnia pogorszyły się oceny ogólnej sytuacji w kraju. Ubyło badanych uważających, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku (z 45 proc. do 39 proc.), a przybyło będących przeciwnego zdania (z 38 proc. do 45 proc.). Co siódmy respondent nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat (15 proc., spadek o 2 punkty procentowe)" - napisano w komentarzu do badania.

"W przewidywaniach dotyczących ogólnej sytuacji w kraju w ciągu najbliższego roku zwiększył się odsetek badanych zakładających utrzymanie status quo (o 6 punktów procentowych, do 36 proc.), zmniejszyły się zaś odsetki ankietowanych liczących na poprawę (o 2 punkty, do 21 proc.) oraz obawiających się pogorszenia (o 2 punkty, do 34 proc.). Co jedenasty ankietowany nie ma wyrobionego zdania na ten temat (9 proc., spadek o 2 punkty)" - dodano.

Z badania CBOS wynika, że we wrześniu zmniejszył się też odsetek pozytywnie oceniających sytuację gospodarczą.

"W porównaniu z drugą połową sierpnia zmniejszył się odsetek pozytywnie oceniających sytuację gospodarczą (o 4 punkty, do 36 proc.), a zwiększyły odsetki postrzegających ją przeciętnie (o 2 punkty, do 32 proc.) oraz negatywnie (o 2 punkty, do 27 proc.). Co dwudziesty ankietowany nie ma wyrobionego zdania na ten temat (5 proc.)" - napisano w raporcie.

"W prognozach dotyczących sytuacji gospodarczej zwiększył się odsetek przewidujących poprawę (o 2 punkty procentowe, do 23 proc.), a odsetki obawiających się pogorszenia oraz nieoczekujących zmian w tym obszarze praktycznie się nie zmieniły (odpowiednio: 31 proc. i 35 proc.). Co dziewiąty ankietowany nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat (11 proc., spadek o 3 punkty)" - dodano.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (363) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 września 2020 roku na próbie liczącej 1.149 osób (w tym: 68,0 proc. metodą CAPI, 20,1 proc. – CATI i 11,9 proc. – CAWI). (PAP Biznes)

