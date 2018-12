Następne promocje w hipotekach – bank obniża marżę i prowizję

Obniżona stawka marży i opłata za udzielenie kredytu na poziomie 0,5 pp. – takimi warunkami kusi kredytobiorców Pekao Bank Hipoteczny. Z „wyprzedaży rocznika” będą mogli skorzystać klienci, którzy złożą wnioski do końca roku lub do 15 lutego, jeśli złożą wcześniej odpowiednie oświadczenie.

Akcje promocyjne to stały element walki konkurencyjnej na rynku kredytów gotówkowych i kont osobistych. W przypadku kredytów hipotecznych banki do tej pory dość rzadko sięgały po marketingowy arsenał. W tym roku jednak możemy obserwować jednak zmianę trendu – wielu kredytodawców prezentuje ograniczone czasowo oferty z bardziej atrakcyjnymi parametrami.

Od 3 grudnia Pekao Bank Hipoteczny promuje akcję „Wyprzedaż kredytów – rocznik 2018”. Głównymi elementami oferty jest obniżona marża i opłata za udzielenie finansowania:

Dla kredytów z wkładem własnym 20 proc. i wyższym marża wynosi 1,75 pp. , a opłata za udzielenie kredytu – 0,5 proc. Standardowa stawka waha się od 1,9 pp. (dla wkładu własnego 40 proc. i więcej) do 2 pp.

, a opłata za udzielenie kredytu – 0,5 proc. Standardowa stawka waha się od 1,9 pp. (dla wkładu własnego 40 proc. i więcej) do 2 pp. Dla zobowiązań z wkładem własnym niższym niż 20 proc. marża to 1,95 pp., a opłata – 0,5 proc. Standardowa stawka marży w banku wynosi 2,4 pp.

Wymienione warunki obowiązują, jeśli klient złoży wniosek o kredyt do 31 grudnia 2018 r. lub w tym czasie złoży oświadczenie o przystąpieniu do promocji, a dokumenty skieruje do banku w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r.

Promocyjny kredyt mogą otrzymać osoby, które zaciągną zobowiązanie w kwocie do 600 tys. zł, a zabezpieczeniem będzie dom lub lokal mieszkalny zaakceptowany przez bank, bez względu na lokalizację.

Pekao Bank Hipoteczny stosuje inne podejście niż większość kredytodawców aktywnych na rynku kredytów mieszkaniowych – nie uzależnia wysokości marży od nabycia dodatkowych produktów. Brak tzw. cross-sellu, czyli sprzedaży krzyżowej, oznacza, że nie jest wymagane m.in. wykupienie ubezpieczenia na życie czy od utraty źródła dochodu. Stawka marży pozostaje niezmienna w całym okresie kredytowania.

MK