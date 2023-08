W lipcu nastąpił wzrost podaży pieniądza M3

Na koniec lipca 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 bln 173,2 mld zł i była o 15,9 mld zł wyższa niż na koniec czerwca 2023 r. – poinformował w środowym komunikacie Narodowy Bank Polski.

fot. Andrzej Hulimka / / Forum

Jak wyjaśniono, było to spowodowane głównie wzrostem wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora przedsiębiorstw niefinansowych i sektora gospodarstw domowych.

Z danych NBP wynika, że w lipcu 2023 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych zwiększyła się o 13,8 mld zł, tj. 2,9 proc., do poziomu 484,0 mld zł, a w sektorze gospodarstw domowych o 3,5 mld zł, tj. 0,3 proc., do poziomu 1 bln 140,6 mld zł.

Wskazano, że zadłużenie pozostałych instytucji finansowych wzrosło o 1,9 mld zł, tj. 0,9 proc., do poziomu 216,8 mld zł. Zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych spadło o 3,2 mld zł, tj. 0,8 proc., do poziomu 412,7 mld zł, a zadłużenie gospodarstw domowych o 0,2 mld zł do poziomu 777,1 mld zł.

Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji Wyszczególnienie Stan na Stan na Stan na Zmiana od Zmiana od WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2022 30.06.2023 31.07.2023 31.12.2022 30.06.2023 w mln zł w mln zł w mln zł w mln zł w % w mln zł w % A. PODAŻ PIENIĄDZA (M3) 2 091 255,5 2 157 333,8 2 173 199,3 81 943,8 3,9 15 865,5 0,7 1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) 353 707,5 353 811,2 353 972,2 264,7 0,1 161,0 0,0 2. Depozyty i inne zobowiązania wobec sektorów krajowych 1 724 540,8 1 786 030,5 1 804 465,2 79 924,3 4,6 18 434,7 1,0 2.1. Gospodarstwa domowe 1 078 964,6 1 137 091,9 1 140 567,2 61 602,6 5,7 3 475,3 0,3 2.2. Pozostałe instytucje finansowe 64 388,2 66 409,0 66 722,9 2 334,6 3,6 313,9 0,5 2.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe 463 298,9 470 220,9 484 043,3 20 744,4 4,5 13 822,4 2,9 2.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. 35 460,8 37 023,9 38 931,3 3 470,5 9,8 1 907,4 5,2 2.5. Instytucje samorządowe 67 092,7 66 064,1 65 361,0 -1 731,6 -2,6 -703,1 -1,1 2.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego 15 335,6 9 220,7 8 839,5 -6 496,2 -42,4 -381,2 -4,1 3. Pozostałe składniki pieniądza M3 13 007,1 17 492,0 14 761,9 1 754,8 13,5 -2 730,1 -15,6 B. Aktywa zagraniczne netto w mln zł 639 094,6 698 704,1 705 626,8 66 532,2 10,4 6 922,6 1,0 w mln EUR 136 270,4 157 001,6 159 879,2 23 608,8 17,3 2 877,6 1,8 C. Aktywa krajowe netto 1 452 160,9 1 458 629,6 1 467 572,5 15 411,7 1,1 8 942,9 0,6 1. Należności od sektorów krajowych 1 470 516,9 1 476 037,3 1 475 420,7 4 903,8 0,3 -616,7 0,0 1.1. Gospodarstwa domowe 794 280,0 777 259,0 777 056,6 -17 223,4 -2,2 -202,4 0,0 1.2. Pozostałe instytucje finansowe 191 497,9 214 904,0 216 837,8 25 339,9 13,2 1 933,8 0,9 1.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe 416 366,2 415 961,1 412 734,3 -3 631,8 -0,9 -3 226,8 -0,8 1.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. 8 496,3 8 338,8 8 350,9 -145,4 -1,7 12,0 0,1 1.5. Instytucje samorządowe 59 876,4 59 574,3 60 441,0 564,6 0,9 866,7 1,5 1.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 -62,5 2. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego 341 747,1 343 756,5 348 025,6 6 278,6 1,8 4 269,1 1,2 3. Pozostałe pozycje (netto) -360 103,0 -361 164,2 -355 873,8 4 229,2 -1,2 5 290,4 -1,5 Informacje uzupełniające: Kurs średni NBP PLN/ 1 EUR 4,6899 4,4503 4,4135 - -5,9 - -0,8 Kurs średni NBP PLN/ 1 USD 4,4018 4,1066 3,9995 - -9,1 - -2,6 Depozyty walutowe zaliczane do M3 (z poz. A.2.) w mln EUR 55 391,5 60 329,0 61 290,0 5 898,6 10,6 961,0 1,6





Z kolei zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 4,3 mld zł, tj. 1,2 proc., do poziomu 348,0 mld zł. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

