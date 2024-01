Nasila się kubański exodus. W ciągu dwóch lat uciekła rekordowa liczba osób

Nadchodzi Kanał Zero. Co wiemy o projekcie Krzysztofa Stanowskiego Już jutro swoją premierę będzie miał Kanał Zero - nowy projekt Krzysztofa Stanowskiego, w którego tworzenie zaangażowało się wiele znanych nazwisk ze świata mediów oraz różnych dyscyplin od sportu i rozrywki po naukę i ekonomię. Czy giełdowi inwestorzy znajdują tu coś dla siebie?