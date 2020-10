Nasdaq przerywa spadkową serię

fot. Mikhail Leonov / Shutterstock

Wall Street wykonała kolejny chaotyczny ruch – tym razem lekko w górę i ponownie w rytm politycznych pretekstów. Giełdowe rozstrzygnięcia zapadną jednak zapewne nie na Kapitolu, lecz po publikacji raportów finansowych spółek.

Po pięciu spadkowych sesjach z rzędu indeks Nasdaq Composite odnotował wzrost o 0,33%, kończąc wtorek z wynikiem 11 516,49 pkt. S&P500 po wyraźnym poniedziałkowym spadku poszedł w górę o 0,47%, docierając na wysokość 3 443,14 pkt. Dow Jones zwyżkował o 0,40%, osiągając pułap 28 308,49 pkt.

Wtorkowa sesja niewiele zmieniła w szerszym spojrzeniu na rynek. Po nieudanym ataku na wrześniowy rekord wszech czasów amerykański rynek akcji zachowuje się nieco chaotycznie, miotając się między hurra-optymizmem a umiarkowanym sceptycyzmem.

Jako pretekst służą niemożliwe do zweryfikowania doniesienia o rzekomych postępach w negocjacjach drugiego pakietu wydatków fiskalnych. Demokraci chcą zadłużyć Amerykanów na kolejne 2,2 bln USD i rozdać te pieniądze władzom stanowym, korporacjom i obywatelom. Republikanie chcieliby z grubsza tego samego, choć w nieco innych proporcjach i na „nieco” mniejszą kwotę 1,8 bln USD. Porozumienia jak ma od lipca i niewiele wskazuje na to, aby miało ono się pojawić przed listopadowymi wyborami.

Tymczasem na Wall Street trwa sezon wynikowy i powoli wkraczamy w jego decydującą fazę. Jak do tej pory jest nieźle. Rynkowy konsensus na poziomie zysku na akcję pobiło ponad 86% z 66 spółek z indeksu S&P50, które do tej pory pokazały raporty za III kw. Tyle że same oczekiwania nie były zbyt ambitne – na początku października analitycy zakładali, że zyski spółek z S&P500 spadły o ok. 20% rdr.

Różnie jest też z reakcją na te wyniki. Po tym jak IBM pozytywnie zaskoczył przychodami, jego akcje potaniały we wtorek o ponad 6%. Podobno inwestorom nie spodobało się, że informatyczny gigant nie opublikował prognozy na bieżący kwartał. Taki ruch może świadczyć o tym, że sytuacja gospodarcza wciąż jest nieprzewidywalna i nawet w taki dużej i stabilnej korporacji boją się prognozować wyniki nawet w perspektywie najbliższych dwóch miesięcy.

Za to o 5,7% wzrosły notowania Travelers po tym, jak ubezpieczeniowa firma przebiła oczekiwania analityków w III kw. Ale już notowania Procter&Gamble ledwo drgnęły w górę (+0,5%) po podwyższeniu tegorocznej prognozy przychodów i zysku netto.

Krzysztof Kolany