Nasdaq przedłuża zwyżkę. Tym razem pomogła inflacja producencka

Niższy od oczekiwań odczyt inflacji PPI w Stanach Zjednoczonych doprowadził do drugiego z rzędu silnego spadku rentowności obligacji skarbowych i w konsekwencji do wzrostu wycen wielkich spółek technologicznych. Nasdaq poprawił maksimum tegorocznej hossy.

fot. Michael Nagle / / Xinhua News Agency

REKLAMA

Nasdaq Composite zakończył czwartkową sesję na poziomie 14 138,57 punktów. Czyli o 1,58% wyżej niż dzień wcześniej oraz na najwyższym poziomie od kwietnia 2022 roku. Od początku roku Nasdaq urósł aż o 35% po tym, jak w roku ubiegłym zaliczył spadek o 33%.

Zwyżki pozostałych głównych nowojorskich indeksów nie były już tak okazałe. S&P500 poszedł w górę o 0,85% i finiszował z wynikiem 4 510,03 pkt. To także najwyższy kurs zamknięcia od kwietnia ’22. Ale już średnia przemysłowa Dow Jonesa zyskała ledwie 0,14% i zakończyła dzień na wysokości 34 394,95 pkt. W przypadku tego indeksu wciąż nie zostały przekroczone tegoroczne maksima.

Mocno drożały akcje niektórych wielkich spółek technologicznych. Notowania właściciela Google’a poszły w górę o 4,4%, Nvidii o 4,7%, a Amazona i Tesli po przeszło 2%. Rosnące wyceny tzw. spółek wzrostowych były z kolei pochodną silnego spadku rynkowych stóp procentowych.

Rentowność 2-letnich obligacji rządu USA spadła o 13 pb. po spadku o 15 pb. dzień wcześniej. Łącznie w ciągu zaledwie tygodnia dochodowość dwulatek obniżyła się z 5,1% do 4,61%. Ruch o niemal 50 pb. w tydzień to bardzo duża zmiana jak na ten rynek. W tym samym czasie rentowność obligacji 10-letnich poszła w dół z 4,1% do 3,76%.

Tak silny spadek rentowności Treasuries zawdzięczamy statystykom inflacyjnym. W środę głębszy od oczekiwań spadek zanotowała inflacja konsumencka (CPI), obniżając się z 4% do 3%. A w czwartek pozytywnie zaskoczył indeks cen producentów (PPI), którego roczna dynamika w czerwcu zmalała do zaledwie 0,1% względem 0,9% w maju. Ekonomiści spodziewali się spadku do 0,4% rdr. Co prawda tutaj w grę wchodzą przede wszystkim efekty bardzo wysokiej bazy sprzed roku (w przypadku paliw i płodów rolnych), ale samo tempo normalizacji cen w produkcji zaskakuje swoją szybkością (podobnie jak rok temu zaskakiwało w górę).

Rynki finansowe liczą, że dzięki takim raportom kierownictwo Rezerwy Federalnej zrezygnuje z zapowiedzianych w czerwcu dwóch podwyżek stóp procentowych i ograniczy się do jednej 25-tki na lipcowym posiedzeniu FOMC, które odbędzie się za dwa tygodnie. A od przyszłego roku Fed ma już obniżać stopy procentowe, ponownie wspierając wyceny aktywów finansowych.

Szanse na taki scenariusz wzrosły też po tym, jak nagle do dymisji podał się James Bullard. Szef Fedu z St. Louis od 2021 roku był orędownikiem podnoszenia stóp procentowych i jednym z największych „jastrzębi”. Ale już na lipcowym posiedzeniu FOMC nie będzie brał udziału w głosowaniu.

KK