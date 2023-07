Nasdaq ponad 2% w dół. Ale Dow już dziewiąty dzień w górę

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą spadków głównych indeksów, ale Dow zanotował dziewiąty wzrostowy dzień z rzędu. Ponad 2 proc. stracił natomiast Nasdaq. W centrum uwagi inwestorów są spółki publikujące raporty z wynikami finansowymi za drugi kwartał.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,47 proc. i wyniósł 35.225,18 pkt. Indeks ten ma najdłuższą wzrostową serię od 2017 roku. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,68 proc. i wyniósł 4.534,87 pkt. Nasdaq Composite stracił 2,05 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.063,31 pkt.

- Akcje radziły sobie ostatnio wyjątkowo dobrze, ponieważ dane ekonomiczne były bardziej obiecujące, a banki pozytywnie rozpoczęły sezon wyników. Być może to po prostu podniosło oczekiwania trochę za bardzo i oceniamy, że pod koniec tygodnia inwestorzy przejdą do realizowania zysków – powiedział Craig Erlam, analityk rynkowy w Oanda.

- Rozpiętość zwrotów na S&P 500 stawała się coraz węższa, napędzana przez kilka spółek IT z dużymi kapitalizacjami, które opierają się na optymizmie w kwestii rozwoju AI, co jest klasyczną oznaką starzejącego się rynku byka – napisał w raporcie Cameron McCrimmon, strateg Aegon Asset Management.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 228 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 240 tys. wobec 237 tys. poprzednio. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,754 mln w tygodniu, który skończył się 8 lipca. Analitycy oczekiwali 1,722 mln wobec notowanych poprzednio 1,721 mln, po korekcie z 1,729 mln.

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w lipcu wzrósł do -13,5 pkt. z -13,7 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie -10 pkt.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w czerwcu wyniosła 4,16 mln w ujęciu rocznym vs oczekiwane 4,21 mln - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). Miesiąc wcześniej wskaźnik wyniósł 4,3 mln.

W ujęciu mdm wskaźnik spadł o 3,3 proc. wobec +0,2 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano -2,1 proc.

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board w czerwcu spadł o 0,7 proc. Analitycy oczekiwali, że indeks spadnie o 0,6 proc. Miesiąc wcześniej indeks spadł o 0,7 proc. mdm. Indeks pokazuje, jak będzie sobie radzić amerykańska gospodarka w ciągu następnych 3-6 miesięcy.

Akcje Tesli spadły na zamknięciu o 9,7 proc., ponieważ marża operacyjna producenta samochodów elektrycznych w drugim kwartale 2023 roku znalazła się na najniższym poziomie od pięciu kwartałów. Spadek marży to efekt wprowadzanych przez Teslę obniżek cen samochodów.

- Cena akcji Tesli wydaje się cierpieć z powodu wygórowanych oczekiwań w raporcie o wynikach – dodał Craig Erlam.

Przychody Tesli w drugim kwartale wyniosły 24,93 mld USD, ale to może nie być porównywalne z konsensusem, który zakładał przychody w wysokości 24,47 mld USD. Skorygowany zysk na akcję sięgnął 91 centów. Zysk netto wyniósł 2,7 mld USD, co oznacza wzrost rok do roku o 20 proc.

Notowania Netfliksa zniżkowały ponad 8 proc. Zysk Netfliksa na akcję wyniósł 3,29 USD. Konsensus zakładał zysk na poziomie 2,86 USD, ale wyniki mogą nie być porównywalne z konsensusem. Przychody koncernu w drugim kwartale wyniosły 8,20 mld USD. Netflix prognozuje, że w trzecim kwartale będzie miał 8,50 mld USD przychodów, co oznacza wzrost rok do roku o 7 proc. Rynek oczekiwał przychodów na poziomie 8,67 mld USD.

Zysk na akcję Johnson & Johnson w II kw. wyniósł 2,80 USD. Analitycy oczekiwali 2,62 USD za akcję. Przychody wyniosły 25,53 mld USD wobec oczekiwanych przez analityków 24,67 mld USD. Po przedstawieniu wyników akcje Johnson & Johnson prawie 6 proc.

Akcje IBM wzrosły prawie 2 proc. Przychody spółki w II kw. wyniosły 15.48 mld USD wobec oczekiwanych 15,54 mld USD.

United Airlines poszedł w górę o 3 proc. Spółka podniosła prognozę całorocznego skorygowanego zysku na akcję.

Akcje Blackstone wzrosły prawie 0,5 proc. Zysk na akcję wyniósł w II kw. 93 centy vs konsensus rynkowy na poziomie 94 centów.

Na rynku długu w Europie i USA wyprzedaż - 10-letnie Treasuries osłabiły się o 11 pb. do 3,86 proc., a niemieckie bundy o 5 pb. do 2,49 proc. Rynek FI zareagował przeceną na najniższy od 2 miesięcy odczyt nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, co ponownie pokazało siłę tamtejszego rynku pracy i potencjalnie może oznaczać, w połączeniu z innymi danymi, bardziej jastrzębie nastawienie Fed.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 75,63 USD za baryłkę, po wzroście o 0,37 proc., a sierpniowe futures na Brent rosną o 0,24 proc. do 79,65 USD/b. (PAP Biznes)

