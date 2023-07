Nasdaq na szczycie niewidzianym od 40 lat. Wszystko dzięki sztucznej inteligencji

Amerykańskie akcje technologiczne mają za sobą najmocniejszą pierwszą połowę roku od kilkudziesięciu lat. Pomimo utrzymującego się widma recesji w USA napędzane trendem AI spółki rozbiły bank.

Piątkowe zamknięcie giełd w USA przypieczętowało znakomite wyniki spółek technologicznych osiągnięte w pierwszej połowie 2023 roku. Nasdaq Composite zakończył ten dzień 1,5 proc. na plusie. Tym samym indeks zyskał w pierwszej połowie roku 32 proc., co stanowiło najwyższy wzrost w tym okresie od ostatnich 40 lat.

Po raz ostatni pierwsze 6 miesięcy roku było bardziej udane dla indeksu w 1983 roku, gdy największą spółką technologiczną na świecie było IBM, Apple prezentował swój pierwszy stacjonarny komputer Lisa, 12-letni Elon Musk sprzedał swoją pierwszą grę komputerową za 500 dolarów, a Marka Zuckerberga nie było jeszcze na świecie.

Od tego czasu przez amerykańskie parkiety przeszły potężne debiuty, takie jak giełdowy start Microsoftu w 1986 roku i Google w 1998, bańka internetowa końcówki lat 90. czy ostatnia dekada zdominowana przez gigantów mediów społecznościowych. Mimo to żadne pierwsze półrocze od 1983 roku nie było równie udane dla spółek technologicznych co minione 6 miesięcy 2023 roku, podczas gdy gospodarka USA mierzy się wciąż z widmem recesji, a giełda wydaje się być napędzana głównie przez trend sztucznej inteligencji.

