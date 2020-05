Nasdaq na plusie w 2020 roku

Kolejne miliony bezrobotnych nie zrobiły najmniejszego wrażenia na inwestorach z Wall Street. Dzięki czwartkowej zwyżce indeks Nasdaq Composite powrócił do stanu z początku roku.

Dziwny jest ten świat. Świat, w którym ceny akcji kompletnie rozjechały się z rzeczywistością gospodarczą. Owszem, giełda jest maszynką do wyceniana przyszłości, ale tym razem chyba założyła sterowniki z różowymi okularami.

Czwartkowa sesja była zderzeniem dwóch światów. Dane z realnej gospodarki poinformowały nas o kolejnych trzech milionach nowych bezrobotnych. Łącznie od połowy marca do końca kwietnia po zasiłek zgłosiło się ponad 33 miliony Amerykanów. Tylko w kwietniu sektor prywatny zwolnił ponad 20 milionów pracowników, a mówi się, że są to dane niedoszacowane. Reasumując, mamy do czynienia z powtórką Wielkiej Depresji w trybie turbo.

A tymczasem w czwartek Nasdaq Composite idzie w górę o 1,41% i powraca do stanu z początku roku. S&P500 po zwyżce o 1,15% wciąż jest na 11-procentowym minusie YTD, ale zarazem znajduje się na podobnym poziomie co rok temu. Czy to nie jest szaleństwo?

Otóż nie. Giełdowi inwestorzy wciąż działają racjonalnie. Po pierwsze, koronawirusowe mleko się już rozlało i wielu liczy, że gorzej nie będzie. A to oznacza, że będzie lepiej, więc warto kupować akcje. Co prawda drugi kwartał można spisać na straty, ale przecież rynek akcji oferuje i tak potencjalnie lepsze stopy zwrotu niż zdołowane przez Fed rentowności papierów dłużnych.

Po drugie, w Stanach Zjednoczonych (i praktycznie w całym inwestycyjnym świecie) trwa orgia „drukowania pieniędzy”, przy której ekscesy z lat 2008-10 są tylko niewinną igraszką. Tylko przez ostatnie dwa miesiące Fed wykreował z powietrza ponad 2,4 bln USD. Czyli z grubsza tyle samo co między grudniem 2008 a grudniem 2014 roku. Dług publiczny USA w niespełna miesiąc wzrósł o bilion dolarów, sięgając 25 bln USD.

Po trzecie, silne różnice widać w zachowaniu poszczególnych indeksów. O ile akcje spółek „tradycyjnych” (np. banków, linii lotniczych, firm paliwowych, handlowych, przemysłowych, etc.) w ostatnich dniach spisują się słabo, to notowania technologicznych gigantów biją nowe rekordy. W czwartek o ponad 14% zwyżkowały notowania PayPala, który w drugim kwartale oczekuje silnego ożywienia na rynku płatności internetowych.

To właśnie tego typu spółki są motorami ostatnich wzrostów. Spółki z grupy FAANG, czyli Facebook, Amazon, Apple, Netflix i Alphabet biją przedkryzysowe szczyty hossy. Każda z tym spółek jest już w drugim kwartale na przynajmniej 15-procentowym plusie.

Krzysztof Kolany