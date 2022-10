Jest lepiej, ale problem nie zniknął. 800 tys. mieszkań wciąż bez toalet

fot. Szymon Mucha / / Shutterstock

Przeprowadzony w ubiegłym roku Narodowy Spis Powszechny dał kilka istotnych odpowiedzi na pytania o zachodzące w naszym kraju trendy demograficzne. Co istotne, wyniki badania rzuciły światło również na to, jak w ciągu 10 lat zmieniły się warunki techniczne budynków i mieszkań. Choć GUS mówi o poprawie, to wciąż 800 tys. lokali pozbawionych jest toalet.

„W porównaniu z Narodowym Spisem Powszechnym 2011 liczba mieszkań z wodociągiem wzrosła o prawie 15 proc. Zwiększyła się również liczba mieszkań z łazienką (o 19,4 proc.) oraz z ustępem spłukiwanym wodą bieżącą (o 16,2 proc.), a ich udziały w ogóle mieszkań wyniosły po 94,8 proc.” – podaje Główny Urząd Statystyczny. Warto jednak przyjrzeć się tym danym nieco dokładniej.

NGUS: 800 tys. lokali bez toalet, ponad 400 tys. bez dostępu do wodociągów

Ze wstępnych wyników NSP2021 wynika, że spośród 15 340 100 mieszkań w łazienkę było wyposażone 94,8 proc. z nich, czyli 14 534 800. Podobny odsetek posiada również toaletę – z danych GUS-u dowiadujemy się, że w 2021 r. ustęp był na wyposażeniu 14 535 600 mieszkań. Oznacza to, że instalacji tej nie ma obecnie w nieco ponad 804 tys. lokali. W największym stopniu problem ten dotyczy województw lubelskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego, gdzie odsetek mieszkań z ustępem wynosi odpowiednio: 91,7, 91,9 i 92,6 proc.

Dla porównania: w 2011 roku, gdy pula mieszkań wynosiła 13 495 400, łazienka występowała w 90,4 proc. z nich (12 175 000), natomiast ustęp – w 92,7 proc. (12 513 000).

Najbardziej powszechnym typem instalacji jest obecnie ta wodociągowa, do której w 2021 podłączonych było 14,9 mln mieszkań (97,1 proc.). Z bieżącej wody na co dzień nie można więc korzystać w 445 tys. lokali. Najniższy odsetek mieszkań wyposażonych w wodociąg odnotowano w województwach: świętokrzyskim (95,8 proc.), łódzkim (96,3 proc.) i lubelskim (96,4 proc.).

Choć przytoczone dane mogą jeżyć włos na głowie, to – jak wskazuje GUS – względem 2011 r. i tak zaszła znacząca zmiana. „Poprawa stopnia wyposażenia była efektem inwestycji gmin w rozwój infrastruktury technicznej sieci, przeprowadzonych remontów mających na celu podniesienie standardu zamieszkania najstarszych zasobów, jak również znacznej liczby dobrze wyposażonych budynków i mieszkań oddawanych do użytku” – czytamy w wynikach NSP2022.

