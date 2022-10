Naród ukraiński laureatem Nagrody im. Sacharowa Parlamentu Europejskiego

Naród ukraiński, reprezentowany przez prezydenta, wybranych przywódców i społeczeństwo obywatelskie, został laureatem tegorocznej Nagrody im. Sacharowa na rzecz wolności myśli. Wyróżnienie przyznaje Parlament Europejski.

„Odważni Ukraińcy, reprezentowani przez prezydenta, wybranych przywódców i społeczeństwo obywatelskie, z tegoroczną Nagrodą Sacharowa. Europa was wspiera. Europa w was wierzy. Europa jest z Ukrainą" - ogłosiła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola po decyzji Konferencji Przewodniczących PE (przewodniczący i liderzy grup politycznych).

„Ta nagroda jest dla walczących Ukraińców. Dla tych, którzy zostali zmuszeni do ucieczki. Dla tych, którzy stracili krewnych i przyjaciół. Dla wszystkich, którzy wstają i walczą o to, w co wierzą. Wiem, że odważni ludzie Ukrainy nie poddadzą się i my też się nie poddamy" – powiedziała.

Niesprowokowana wojna Rosji przeciwko Ukrainie powoduje ogromne koszty dla narodu ukraińskiego. Ukraińcy nie tylko walczą o ochronę swoich domów, suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej, ale także bronią wolności, demokracji, praworządności i europejskich wartości na polach bitwy „przeciwko brutalnemu reżimowi, który stara się podważyć naszą demokrację, osłabić i podzielić naszą Unię” - wskazali w uzasadnieniu posłowie do PE.

