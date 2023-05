Naprawa telefonu kosztowała właścicielkę 400 tys. zł. Została oszukana

Dziś dzień bez telefonu, to "jak bez ręki", szczególnie na wakacjach. Kobieta, która zgłosiła się na komendę policji w Nysie w trakcie wakacji oddała telefon do naprawy. Nieznani sprawcy podjęli z konta 87 tys. euro - poinformowała KP Policji w Nysie.

fot. leungchopan / / Shutterstock

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Nysie, na początku maja policjanci przyjęli zgłoszenie o podejrzeniu popełnienia oszustwa. Zdaniem pokrzywdzonej, oszuści skorzystali z danych na jej telefonie.

Pokrzywdzona powiedziała policjantom, że podczas pobytu we Włoszech zepsuł się jej telefon, który oddała do miejscowego punktu napraw. Według właścicielki aparatu, gdy urządzenie z zainstalowanymi na nim aplikacjami było w serwisie, z jej konta bankowego zniknęło ok. 87 tys. euro.

Policja przypomina, że obecne smartfony często dają możliwość korzystania z różnego rodzaju usług - w tym bankowych i mogą być źródłem wielu informacji chętnie wykorzystywanych przez przestępców. Dlatego apeluje o odpowiednie zabezpieczanie tych urządzeń przed dostępem osób trzecich.

"Ustaw blokadę ekranu - hasło lub PIN. Jest to najbardziej skuteczna blokada ekranu. Korzystaj z zaufanych aplikacji i aktualizuj oprogramowanie - trzymaj się oficjalnego sklepu z aplikacjami dla swojego smartfona i możliwie ogranicz uprawnienia dla aplikacji. Aktualizuj oprogramowanie, kiedy jest to możliwe. Zainstaluj program antywirusowy - program antywirusowy w telefonie posiada szereg zabezpieczeń i zwiększy ochronę telefonu. Ogranicz łączność bezprzewodową - korzystaj rozważnie z sieci publicznych, wyłącz Bluetooth, jeśli z niego nie korzystasz i zainstaluj usługę VPN. Skonfiguruj zdalny dostęp do telefonu - skonfiguruj telefon pod kątem zdalnego czyszczenia oraz lokalizowania w przypadku kradzieży" - informuje policja. (PAP)

autor: Marek Szczepanik

masz/ akub/