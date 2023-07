Napięty grafik posłów. 800+, renta wdowia, nowela budżetu i wiele innych na tym posiedzeniu Sejmu

Na rozpoczynającym się w czwartek dwudniowym posiedzeniu Sejm zajmie się m.in. projektem ustawy zwiększającym świadczenie 500+ do 800 zł, a także projektem zmieniającym zasady dotyczące referendum krajowego, dostosowującym je do przeprowadzania referendum razem z wyborami.

fot. Aleksander Zieliński / / Sejm RP

Dwudniowe posiedzenie Sejmu rozpocznie się w czwartek od debaty nad dwoma projektami związanymi z budżetem państwa - projektem nowelizacji budżetu na 2023 rok oraz projektem noweli ustawy budżetowej. Projekt nowelizacji budżetu na 2023 r. podwyższa limit wydatków do nie więcej niż 693,4 mld zł (obecnie jest to kwota 672,5 mld zł), dochody budżetu mają sięgnąć 601,4 mld zł (obecnie to 604,5 mld zł), zaś deficyt budżetu państwa ma wynieść maksymalnie 92 mld zł (obecnie to 68 mld zł); zmiany wynikają m.in. z aktualizacji założeń makroekonomicznych.

Z kolei w projekcie nowelizacji ustawy okołobudżetowej zapisano zasady podziału kwoty przeszło 14 mld zł, jaka ma trafić do samorządów. Poza tym projektowana ustawa umożliwia wypłatę jednorazowych dodatków pracownikom budżetówki, a także wypłatę nagród nauczycielom i dodatkowego wynagrodzenia dla sędziów, asesorów i referendarzy.

Następnie posłowie pochylą się nad ustawą poświęconą warunkom rozwoju rynku finansowego. Jak wskazano na stronie Sejmu, zgodnie z uzasadnieniem projektowana ustawa dotyczy "uporządkowania i usprawnienia funkcjonowania instytucji rynku finansowego, w szczególności w zakresie eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad rynkiem finansowym, ochrony klientów instytucji finansowych, ochrony akcjonariuszy mniejszościowych i w spółkach publicznych oraz zwiększenia poziomu cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego obowiązków nadzorczych, poprzez odpowiednie zmiany w zakresie ustaw go regulujących".

Posłowie zajmą się też projektem nowelizacji Kodeksu karnego, który poświęcony jest m.in. zwiększeniu kar za szpiegostwo. Projekt zaostrza kary za szpiegostwo nawet do dożywocia. Zgodnie z propozycją posłów PiS m.in. za udział w działalności obcego wywiadu przeciwko RP ma grozić kara od 5 lat pozbawienia wolności; za udzielanie obcemu wywiadowi wiadomości, której przekazanie może wyrządzić szkodę RP ma grozić kara od 8 lat więzienia albo dożywocie; za udział w działalności obcego wywiadu polegającej na prowadzeniu dezinformacji ma grozić kara od lat 8; za dokonanie sabotażu, dywersji lub prowadzeniu działań o charakterze terrorystycznym wymiar kary ma wynosić od 10 lat więzienia albo dożywocie; za organizowanie lub kierowanie działalnością obcego wywiadu grozić ma kara od 10 lat więzienia lub dożywocie.

Po zakończeniu prac w komisji pod obrady Sejmu trafi również projekt noweli ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Chodzi o ustawę podwyższającą świadczenie tzw. 500+ do poziomu 800 zł na dziecko. Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zakłada wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej. Zwiększenie świadczenia od nowego roku ogłosił w maju prezes PiS podczas kongresu partii "Programowy ul".

Inny projekt, którego pierwsze czytanie Sejm przeprowadzi w czwartek, obywatelski projekt dotyczący tzw. renty wdowiej, wspierany m.in. przez Lewicę i OPZZ. Obecnie w małżeństwie emerytów po śmierci męża kobieta może zachować swoją emeryturę albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną. Obywatelski projekt ustawy o rencie wdowiej przewiduje, że wdowa będzie mogła albo zachować swoją emeryturę, a do tego uzyskać dodatek 50 procent renty po mężu, albo wybrać rentę po mężu i dodać 50 procent swojej emerytury.

Kolejne z rozwiązań, nad którymi debatować w czwartek będzie Sejm, to wprowadzenie w Polsce systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z plastiku do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 l oraz metalowe puszki do 1 l. System ten miałby zacząć, wedle przygotowanego w MKiŚ projektu, zacząć funkcjonować z początkiem 2025 roku.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Nowe przepisy wdrożą unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Resort przekazał, że zgodnie z projektowanymi przepisami, puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. "Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności" - wyjaśniono.

Przedmiotem debaty będzie również projekt mający zmienić zapisy Prawa o ustroju sądów powszechnych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu postępowania karnego. Projekt odnosi się do szeregu kwestii i procedur - m.in. uchyla przepis, wprowadzony w związku z pandemią, który zawieszał bieg terminów przedawnienia karalności czynu i przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, wprowadzą na stałe możliwość przeprowadzania posiedzeń zdalnych w postępowaniu cywilnym oraz reformuje przepisy dotyczące sądowych kar porządkowych w sądach.

W piątek natomiast posłowie zajmą się również rządowym projektem nowelizacji ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej. Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej składa się z medyków (lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych), którzy udzielają pomoc poza terytorium Polski osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia. ZPHM prowadzi także działania humanitarne oraz zapewnia transport medyczny.

Przygotowany w kancelarii premiera projekt nowelizacji ustawy zakłada m.in. zapewnienie członkom zespołu ubezpieczenia od porwania i okupu w czasie, kiedy realizują oni swoje zadania. Pozwala też doraźnie powoływać ekspertów, którzy nie są członkami ZPHM, do realizacji określonej misji.

Po zakończonych pracach w komisji Sejm zajmie się również projektem nowelizacji ustawy o referendum krajowym. Projekt ma za zadanie dostosować przepisy tak, by referendum krajowe mogło odbyć się w tym samym terminie, kiedy wybory prezydenckie, parlamentarne lub do PE. Zamiar przeprowadzenia referendum razem z przypadającymi na jesieni wyborami parlamentarnymi potwierdził w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki - chodzi o referendum ws. relokacji migrantów w UE i proponowanych rozwiązań unijnych w tym obszarze, które zapowiedział w Sejmie w czerwcu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Następnie posłowie zajmą się wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi, przygotowanym przez partie opozycyjne. W uzasadnieniu wniosku czytamy, że w ocenie jego autorów działania kierownictwa MON w sprawie rakiety, która spadła w grudniu 2022 roku pod Bydgoszczą, a która znaleziona została w kwietniu b.r., "wyraźnie ukazują, że nie jest on (Błaszczak) osobą na tyle odpowiedzialną , aby w obliczu wojny toczącej się tuż za polską granicą wypełniać stanowisko Ministra Obrony Narodowej".

Na piątek jest również zaplanowane pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o lasach, przygotowanego przy wsparciu Suwerennej (wtedy Solidarnej) Polski. Polityk partii Michał Woś mówił w marcu, że projekt" "będzie chronił kompetencje Polski w zakresie leśnictwa i nie pozwoli na to, żeby te kompetencje były zawłaszczane przez UE".

"Chcemy działać na przedpolu, nie tak jak teraz, kiedy do parlamentu trafiają już gotowe rozwiązania, i wtedy się je ratyfikuje albo nie (...) Działamy na przedpolu, żeby jakiekolwiek działanie dotyczące leśnictwa i ograniczenia kompetencji Polski mogło być skierowane do UE, musiała być zgoda parlamentu - i to nie zwykłą większością, ale 2/3 polskiego parlamentu przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jesteśmy przekonani, że to będzie chroniło polskie lasy i polskie kompetencje w zakresie leśnictwa" - oświadczył.

Sejm będzie również głosował w piątek nad poprawkami zgłoszonymi przez Senat do ustawy o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami, a także senackimi poprawkami do ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów - tzn. ustawy wprowadzającej na stałe tak zwaną 14. emeryturę. Ponadto Sejm rozpatrzy także stanowisko Senatu o ustawie ochronie żeglugi i portów morskich. Przepisy noweli przewidują umożliwienie użycia sił zbrojnych przeciwko zagrożeniom terrorystycznym wobec infrastruktury energetycznej na morzu w tym: gazociągu Baltic Pipe i innych, obiektów i instalacji zapewniających dostęp do portów, morskich farm wiatrowych, podmorskich sieci elektroenergetycznych i światłowodowych.

Sejm rozpatrzy również stanowisko Senatu także m.in. w sprawie nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Nowe przepisy mają na celu przyspieszenie inwestycji w sieci dystrybucyjne i przesyłowe w związku z dynamicznym rozwojem OZE.

Na koniec posiedzenia w piątek posłowie wysłuchają informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2022 roku oraz uwag o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce. (PAP)

autor: Mikołaj Małecki

mml/ itm/