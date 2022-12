Napięcia w kotle bałkańskim pozostają. Stopień nieufności najwyższy w historii

USA i UE we wspólnym komunikacie wzywają do załagodzenia napięć między Serbią a Kosowem

We wspólnym komunikacie wydanym w środę Departament Stanu USA i Unia Europejska wezwały do załagodzenia napięć między Serbią a Kosowem i "podjęcia bezwarunkowych kroków zmierzających do deeskalacji". MSZ Niemiec ogłosił, że jest "głęboko zaniepokojony napięciem w północnym Kosowie".